Россиянам предложили повышать либидо рубкой дров
Уролог Смерницкий: Рубка дров может повысить уровень тестостерона почти на 50%
Чтобы повысить либидо, можно заниматься интенсивной физической активностью. Об этом рассказал уролог Центральной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Басманной Андрей Смерницкий.
По его словам, адекватная нагрузка в течение 12 недель способна повысить уровень тестостерона в организме мужчины на 36%.
"А всего один час такой необычной на сегодняшний день физической нагрузки, как рубка дров, одномоментно повышает уровень тестостерона на 48%", — сказал врач в беседе с "Газетой.ru".
Он также посоветовал упражнения на велотренажёре. По его словам, ежедневные занятия по 15 минут на протяжении 12 недель могут повысить уровень тестостерона на 17%. Для повышения либидо также нужно правильно питаться: не перебарщивать с легкоусвояемыми углеводами и жирами.
Ранее доктор натуропатии и превентивной медицины рассказала, что нормализовать мужское и женское либидо могут лисички и белые грибы.
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