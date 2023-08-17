Россиянам предложили повышать либидо рубкой дров

Чтобы повысить либидо, можно заниматься интенсивной физической активностью. Об этом рассказал уролог Центральной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Басманной Андрей Смерницкий.

По его словам, адекватная нагрузка в течение 12 недель способна повысить уровень тестостерона в организме мужчины на 36%.

"А всего один час такой необычной на сегодняшний день физической нагрузки, как рубка дров, одномоментно повышает уровень тестостерона на 48%", — сказал врач в беседе с "Газетой.ru".

Он также посоветовал упражнения на велотренажёре. По его словам, ежедневные занятия по 15 минут на протяжении 12 недель могут повысить уровень тестостерона на 17%. Для повышения либидо также нужно правильно питаться: не перебарщивать с легкоусвояемыми углеводами и жирами.