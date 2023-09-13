Деньги падают прямо с неба: Сама судьба помогает этим пяти знакам зодиака разбогатеть
Эксперты, практикующие эзотерику и астрологию, убеждены: иногда помогать человеку чего-либо добиться может сама Вселенная. Например, у этих представителей зодиакального круга гораздо выше шансы сколотить кругленькое состояние.
Нередко на какие-то ключевые особенности жизни человека влияет его знак зодиака. Одни приносят хозяевам славу, другим — успех в любовных делах. А эти представители зодиакального круга легче остальных становятся богатыми. Проверьте, а вы есть среди этих счастливчиков?
Знак зодиака Весы
Почему представители знака зодиака Весы часто оказываются богачами. Фото © Shutterstock
Весами управляет планета денег и любви Венера. Именно из-за своей особенности соблюдать во всём баланс обладатели этого знака зодиака нередко становятся хорошо обеспеченными людьми. Потому что подходят к вопросу о тратах зрело и взвешенно. Носители воздушного знака зодиака Весы — умные и творческие личности, которые легко приобретают богатство в течение жизни.
Знак зодиака Скорпион
Денежный гороскоп: знак зодиака Скорпион и умение много зарабатывать. Фото © Shutterstock
Несмотря на плохую репутацию главных мстителей, представители знака зодиака Скорпион умеют создавать для себя самые комфортные условия для жизни. Они отличаются спокойствием и ясностью мышления в отношении финансов. Этим водным знаком управляет планета Плутон, которая отвечает не только за разрушения, но также покровительствует возрождению, трансформации и прогрессу.
Знак зодиака Козерог
Почему люди знака зодиака земной стихии Козерог часто оказываются богатеями. Фото © Shutterstock
Самый дисциплинированный двенадцатый знак зодиака Козерог считается лидером среди тех, кто чаще добивается сладкой и богатой жизни. По словам астрологов и эзотериков, люди, рождённые под этим созвездием стихии Земли, самые ориентированные на карьеру. К тому же представителями знака зодиака Козерог управляет Сатурн — планета правил и норм.
Знак зодиака Телец
Знак зодиака, кому самой судьбой уготовано избежать нищеты: Телец. Фото © Shutterstock
Вторым знаком зодиака, кем управляет планета красоты и денег Венера, стал Телец. Звёздный бык, как известно, любит богатство, ему не жалко потратить кругленькую сумму на предметы роскоши для себя любимого. По словам ясновидящей Кажетты, представители знака зодиака Телец — это стойкие, целеустремлённые и психологически сильные личности. Они очень стабильны в финансовом плане и способны заработать миллионы.
Знак зодиака Дева
Знаки зодиака, кому Вселенная посылает много денег: Дева. Фото © Shutterstock
В разговоре с "Вечерней Москвой" эзотерик называет ещё один знак зодиака, которому сама судьба помогает разбогатеть, — Дева. Привередливые перфекционисты, ориентированные на успех, к тому же с покровителем в виде Меркурия. Решительные, что свойственно представителям земной стихии, обладатели знака зодиака Дева умеют жить рассудительно и никогда не бывают транжирами.
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