NASA пришло к неожиданным выводам о "пришельцах" после изучения НЛО

Проведённое NASA независимое исследование не подтвердило инопланетное происхождение НЛО, данные о которых представило правительство США, но, поскольку их природа до сих пор остаётся загадкой, в организации появилась должность директора для изучения неопознанных объектов. Об этом во время брифинга сообщил глава НАСА Билл Нельсон.

"Независимая команда экспертов НАСА не нашла свидетельств того, что неопознанные аномальные феномены (НАФ) имеют внеземное происхождение, но мы не знаем, что это, и поэтому я объявляю о назначении в НАСА директора по их изучению", — рассказал глава NASA, показав результаты многолетнего анализа имеющейся в распоряжении правительства США информации о наблюдениях за НЛО.

Среди обязанностей сотрудника будут развитие и контроль деятельности NASA по изучению НАФ. В числе прочего, эксперты агентства будут сотрудничать с другими ведомствами и привлекать искусственный интеллект для разгадки "небесных тайн".

Одной из главных задач организации Нельсон назвал снижение стигматизации, которая издавна присутствует там, где говорят об НЛО. В NASA намерены показать пример того, как должны изучаться НАФ.