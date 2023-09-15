"Зачем нам яды?": Певцов призвал убрать с российских полок ЛГБТ-книги

В России надо запретить продажу книг с ЛГБТ-пропагандой, так как нашему читателю не нужны произведения, которые демонстрируют нетрадиционные ценности. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по культуре, народный артист Дмитрий Певцов.

"Я считаю, что книги с ЛГБТ-пропагандой следует вообще запретить у нас в стране, они не нужны. В России полно произведений с нормальной пищей для души, зачем нам использовать "яды"? — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Певцов добавил, что классическая литература гораздо лучше. Он порекомендовал молодёжи прочитать "Лавр" и "Авиатор" Евгения Водолазкина. Актёр напомнил, что Россия славится своими писателями, поэтами — и это признают во всём мире.