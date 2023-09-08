Регион

Уведомления отключены

8 сентября, 12:27

На треш-блогера Влада Дурака после жалоб Мизулиной завели дело за пропаганду ЛГБТ

Мизулина: В отношении блогера Влада Дурака возбудили дело за пропаганду ЛГБТ

<p>Треш-блогер Влад Дурак. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vladiva.slay</p>

Треш-блогер Влад Дурак. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vladiva.slay

На треш-блогера Влада Дурака завели административное дело за пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

"В отношении треш-блогера Влад Дурак возбуждено административное дело по статье 6.21, материалы дела переданы в суд", — написала она в телеграм-канале.

Поводом для этого послужило обращение Мизулиной в МВД и Генеральную прокуратуру РФ. Она предположила, что деятельность блогера по созданию деструктивного контента координируется продюсерами и менеджерами, которые пытаются вовлечь его подписчиков "в совершение антиобщественных и насильственных действий".

Генпрокуратура проверит "одесскую Барби" за "лечение" подписчиц скипидаром и ртутью

Генпрокуратура проверит "одесскую Барби" за "лечение" подписчиц скипидаром и ртутью

Николь Вербер
  • Новости
  • Екатерина Мизулина
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров