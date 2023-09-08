На треш-блогера Влада Дурака после жалоб Мизулиной завели дело за пропаганду ЛГБТ

На треш-блогера Влада Дурака завели административное дело за пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

"В отношении треш-блогера Влад Дурак возбуждено административное дело по статье 6.21, материалы дела переданы в суд", — написала она в телеграм-канале .

Поводом для этого послужило обращение Мизулиной в МВД и Генеральную прокуратуру РФ. Она предположила, что деятельность блогера по созданию деструктивного контента координируется продюсерами и менеджерами, которые пытаются вовлечь его подписчиков "в совершение антиобщественных и насильственных действий".