На треш-блогера Влада Дурака после жалоб Мизулиной завели дело за пропаганду ЛГБТ
Мизулина: В отношении блогера Влада Дурака возбудили дело за пропаганду ЛГБТ
Треш-блогер Влад Дурак. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vladiva.slay
На треш-блогера Влада Дурака завели административное дело за пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.
"В отношении треш-блогера Влад Дурак возбуждено административное дело по статье 6.21, материалы дела переданы в суд", — написала она в телеграм-канале.
Поводом для этого послужило обращение Мизулиной в МВД и Генеральную прокуратуру РФ. Она предположила, что деятельность блогера по созданию деструктивного контента координируется продюсерами и менеджерами, которые пытаются вовлечь его подписчиков "в совершение антиобщественных и насильственных действий".