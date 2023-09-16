10 советских вещей, которые теперь продают за миллионы Оглавление Кружка и часы Ваза по мотивам спасателей Прялки Советские плакаты Имперское пианино Картинки Лошадь из «Служебного романа» Пара ботинок и платяная щетка Новогодняя открытка Книга Старая шкатулка Старые книжки и плакаты, любимая мамина чашка или старый самовар дедушки – вы удивитесь, узнав, сколько все это стоит! 47801 47801 Советское старье из дома, которое продают за миллионы. Обложка © Shutterstock , © Getty Images / swim ink 2 llc

Интерес к советскому прошлому за последние годы только вырос – это видно по итогам торгов российских и зарубежных аукционов. Коллекционеры готовы отдавать десятки тысяч долларов и миллионы рублей за советский винтаж.

Кружка и часы

В ноябре 2021 года на торгах Северного аукционного дома за старую советскую кружку заплатили 2 600 000 рублей. Изначальная цена составила всего 120 тысяч. Такой скачок цены был обусловлен ценностью предмета – кружка под названием «Молоко» была выпущена в СССР в 1924 году. По модели этой кружки выпускали серийную продукцию. Но именно эта кружка оказалась уникальной. Она была лично создана и расписана знаменитым мастером-скульптором Натальей Данько на Императорском фарфоровом заводе. В советское время завод носил название Ленинградского. Часы этого же мастера «Узбечка», выпущенные ЛФЗ в 1930-х годах, недавно ушли на аукционе за 95 тысяч рублей.

Ваза по мотивам спасателей

Советская ваза 10 миллионов рублей. Фото © sothebys.com

Кто бы мог подумать, что старая и в общем-то неприметная советская ваза может уйти на аукционе Sotheby's за 88 200 фунтов стерлингов! По нынешнему курсу это больше 10,5 миллионов рублей. А все дело в дате – в 1928 году, когда была выпущена и расписана эта ваза, в Арктике произошло знаменитое крушение дирижабля «Италия». Несколько попыток спасти членов экспедиции окончились провалом. Команду капитана Мальгрема спасли советские граждане: часть экспедиции со льдины снял летчик Борис Чукновский, а оставшихся бедолаг принял на борт советский ледокол «Красин».

Ваза была создана, как говорится, по событиям года. Эскизы для росписи сделал художник Рудольф Вильде. На вазе были изображены льды и самолет Чукновского – трехмоторный «Юнкерс».

Прялки

Прялка из СССР. Фото © ТАСС / А. Дитякин

На этот предмет деревенского быта мало кто обращает внимание. Кажется, что место им – в школьном музее. Но оказывается, старая прялка может принести ее владельцу сотни тысяч рублей. Коллекционерами ценятся прялки из сел, расположенных по Северной Двине. Сюда начиная с XVII века бежали иконописцы-раскольники. Не имея возможности заниматься своим ремеслом, они стали расписывать изделия народного промысла и перенесли на него уникальную русскую роспись.

Кроме северодвинских прялок ценятся прялки из нижегородского села Городец. Эти прялки мастера украшали жанровыми сценками. Если северодвинские прялки стоят до 60-70 тысяч рублей, то за городецкие можно выручить больше ста тысяч. Например, на аукционе Северного Аукционного дома в конце февраля 2021 году за городецкую прялку заплатили 150 тысяч рублей, хотя изначальная цена была только 25 тысяч.

Советские плакаты

Туристический плакат Sowjet-Armenien ("Советская Армения"), 1933 год. Фото © Художник Сергей Дмитриевич Игумнов / Из коллекции David Levine

Осенью 2021 года в Британии на аукционе Ewbank's была продана коллекция советских плакатов. Общая стоимость составила 8 350 фунтов стерлингов. Все плакаты были изданы в СССР в 1930-х годах, все были написаны по-английски и приглашали иностранных туристов посетить страну Советов, обещая недорогой и довольно экзотический отдых.

Имперское пианино

Старое пианино. Фото © kabinet-auktion.com

В 2021 году в Москве была куплена крохотная квартирка площадью в 30 квадратных метров. Новым владельцам она досталась вместе со старым-старым пианино, которое другие могли бы выбросить на помойку. Новые владельцы не поленились выяснить историю жилья и музыкального инструмента. Оказалось, что ранее квартира принадлежала полководцу Гражданской войны Борису Гольдбергу, а пианино было изготовлено в мастерской Якоба Беккера в Санкт-Петрбурге.

Внутри нашлась надпись, на которой было указано, что пианино – собственность императора, и что в свое время оно стояло в Аничковом дворце. По фотографиям удалось установить, что музыкальный инструмент принадлежал императрице Марии Федоровне, бывшей принцессе Дагмар, супруге императора Александра III. После революции пианино продали с торгов, и его, очевидно, купил Борис Гольдберг. В 2021 году на торгах аукционного дома «Кабинетъ» пианино принесло своим новым владельцам 3 200 000 рублей. Иногда полезно быть внимательным!

Картинки

Калиновский Геннадий Владимирович (1929-2006) Разворот форзацев. Оригинал иллюстрации к книге «Краденое солнце» К. Чуковского. Вариант. 1990-е гг. Ватман, тушь, перо, акварель, гуашь, 29,5×44 см. Фото © bidspirit.com

Кто бы мог подумать, что хранившиеся много лет в папке старые иллюстрации, нарисованные когда-то советским художником к деткой книжке, теперь могут стоить миллионы рублей? Девять иллюстраций художника Геннадия Калиновского ушли за 2 200 000 рублей. Стоимость отдельных лотов превысила предварительную оценку в десятки раз. Это произошло в 2022 году на торгах аукционного дома «В Никитском». Два самых дорогих лота представили из себя иллюстрации к «Мойдодыру» и к детской сказке «Краденое солнце».

Лошадь из «Служебного романа»

Фигура лошади из фильма «Служебный роман». Фото © christies.com

Все помнят скульптуру из кинофильма «Служебный роман», которую дарили одному из героев фильма на юбилей. Скульптура тогда олицетворяла ненужность и бессмысленность подарка от профсоюза. Оказывается, это была композиция «Пегас и Персей» французского автора Эмиля Луи Пеко. И эта композиция до сих пор пользуется спросом у коллекционеров. Разумеется, на цену влияет возраст скульптуры. Пару лет назад подобная скульптура из бронзы 1888 года была продана на аукционе Christies за 12 500 фунтов стерлингов.

Пара ботинок и платяная щетка

Ботинки и платяная щетка. Фото © julienslive.com, julienslive.com

В феврале 2021 года на торгах частного аукционного дома Juliens в Беверли Хилз за 2 800 долларов была продана пара старых советских ботинок. Первоначальная цена была тоже немаленькой – 500 долларов. Чем же прославились эти ботинки? Оказывается, они когда-то принадлежали агенту КГБ, который ввозил или вывозил из США в специальном отделении в каблуке ботинок какие-то страшные американские секреты. Но еще дороже – в 6800 долларов американские коллекционеры оценили платяную щетку агента КГБ – в ней некий шпион прятал небольшую фотокамеру. Да как он посмел, в самом деле.

Новогодняя открытка

Советские открытки. Фото © bidspirit.com

Старая новогодняя открытка художника Ильи Кабакова была продана на торгах аукциона «Антиквариум» за 160 тысяч рублей. Она была создана художником в 1986 году и отправлена в подарок другу – поэту Льву Рубинштейну. Кто бы мог подумать, что 30 лет спустя автор открытки станет одним из дорогих художников-аукционистов. Храните послания от друзей и от недругов – они могут прославится, а вы – заработать.

Книга

Старые советские книги. Фото © litfund.ru

За 60 00 рублей ушла с аукциона старая, потрепанная книга Малевича «Беспредметность мира». Случилось это на торгах «Литфонда». Это была книга 1927 года выпуска – очень редкое издание. Хотя на первый взгляд и не скажешь. Но намного дороже стоит та же книга, но 1920 года издания. О ее цене можно лишь гадать, так как было издано всего 100 экземпляров. Не выбрасывайте книги.

Старая шкатулка

Шкатулка из СССР. Фото © bidspirit.com

В 2014 году на аукционе Shapiro Auctions в США была продана советская шкатулка расписанная в стиле палех. Ее купили за 28 800 долларов, что больше чем 2,5 миллиона рублей. Особенностью шкатулки стал портрет Сталина в центре композиции. Эксперты выяснили, что шкатулка была выпущена в 1937 году в честь советской конституции 1936 года. Художником был Сергей Солонин. Рисунок на шкатулке был создан с стиле агитлака.

Как видите, все предметы довольно неожиданные. Ну, пожалуй, кроме шпионских аксессуаров. Так что вам стоит присмотреться к вещам из тещиной комнаты – вдруг у вас там стоит старая ваза или самовар, а за шкафом притулилась бабкина прялка или, на худой конец, в серванте стоят старые чашки. Вдруг повезет именно вам?

Авторы Майя Новик