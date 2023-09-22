Выбросить веник и купить современную швабру: Профессионалы дали советы по качественной уборке

Россиянам стоит задуматься о выбросе сухого домашнего веника. Об этом рассказала руководитель клининговой компании "Настенька" Анастасия Савчук. По её мнению, для уборки стоит приобрести три пылесоса и современную швабру.

"Веник – это атавизм, я не вижу в нём никакой практической пользы, кроме вреда. Сухая уборка веником поднимает пыль в воздух. Крупный мусор вы соберёте, но в воздухе останется масса пыли. В квартире уборку лучше проводить пылесосом", — объяснила Савчук в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперт пояснила, зачем в доме три пылесоса. Так, робот-пылесос может провести самостоятельную уборку комнат, пока никого нет дома. Беспроводной пылесос поможет избавиться от крошек на полу в кухне и уберёт грязь от обуви около входной двери. Стационарный пылесос или швабра с мопом (тканевая насадка) предназначаются для генеральной уборки.

Шваброй, по словам Савчук, можно делать сухую и влажную уборку. Вместе с пылесосом она отлично справляется с грязью на потолках и стенах. Такие "гаджеты" гораздо полезнее устаревшей метёлки, заключила Савчук.