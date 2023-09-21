Почему частый просмотр видео для взрослых приводит к расставанию: 14 неожиданных причин

У людей могут быть разнообразные хобби и способы приятно провести досуг. Вот только некоторые из них могут крайне негативно отразиться как на здоровье человека, так и на его взаимоотношениях. Недавно психологи из Университета Боулинг Грин в штате Огайо провели и опубликовали исследование, в котором назвали причины, почему увлекаться просмотром видео 18+ семейным людям не слишком классно.

Что больше всего не нравится и почему многие против, чтобы их партнёр увлекался такими роликами, а иногда чтобы вообще смотрел. Причин оказалось достаточно много. Религиозные воззрения.

Вопросы равенства полов.

Ставящиеся под сомнения семейные ценности.

Убеждения одного из партнёров, что такие видео изображают сексуальность в негативном ключе.

Страх, что вторая половинка попадёт в порнозависимость.

Отрицательное влияние видео 18+ на психику.

Как зависимость от просмотра порно может разрушить отношения — ответ психологов. Фото © Shutterstock

К ещё одним негативным аспектам, по мнению учёных, стали: некоторые видят в порно форму эксплуатации;

многим не нравится представленное в таких видео поведение людей;

опасения пагубного влияния "контента для взрослых" на мужчин и детей;

дискомфорт из-за демонстрации сцен секса и наготы;

неприятие видео 18+ с моральной стороны как явления в целом;

отвращение к подобным роликам;

признание порно неестественным и извращённым зрелищем.

"Газета.ru" цитирует автора научной работы Камиллу Хоугланд, называя ещё одну, практически главную причину: "Мы обнаружили, что состоящие в браке люди с большей вероятностью с неприятием относятся к порнографии. Многие рассматривают подобное содержимое как форму супружеской неверности".

Лучшим выходом из ситуации, если не хотите допустить развода или расставания, как утверждают психологи, служит простой диалог. Такие обсуждения помогают, наоборот, стать ближе и проявить открытость, желание идти на контакт. А это только укрепит отношения.