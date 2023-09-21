10 котиков отметили свой день рождения, и вы точно захотите поздравить этих милашек

"Поздравьте нас с днём рождения!" — Angie_Taro_.

Фото © Reddit / Angie_Taro_

"Сегодня у Землетрясения (да, его так зовут) день рождения!" — PENVermillion.

Фото © Reddit / PENVermillion

"У моей девочки сегодня праздник", — SamanthaJK09.

Фото © Reddit / SamanthaJK09

"Вот каково было праздновать свой день рождения в апреле 2020 года", — vladgrinch.

Фото © Reddit / vladgrinch

"Вкусняшка на день рождения!" — SalamiFarmi.

Фото © Reddit / SalamiFarmi

"На днях отмечали праздник нашего котика", — Shopoholic93.

Фото © Reddit / Shopoholic93

"Сегодня моей кошке исполнилось ровно 10 лет. По этому поводу жена испекла ей специальный тортик!" — QD_Mitch.

Фото © Reddit / QD_Mitch

"Профессор Джигглсворт празднует свой третий день рождения! Тортик нам, а у него топлёное масло", — WannabeDogMom.

Фото © Reddit / WannabeDogMom

"Вместо того чтобы пойти на самую большую университетскую вечеринку года, я осталась дома, чтобы отпраздновать день рождения кота", — flaccidraisin.

Фото © Reddit / flaccidraisin

"Это был первый день рождения Йогуртика!" — pikafish.