10 котиков отметили свой день рождения, и вы точно захотите поздравить этих милашек
А вы знали, что есть люди, которые празднуют все важные даты своих питомцев? Прежде чем называть их чудиками, предлагаем оценить 10 фото с кошачьих праздников. Эти шедевры точно поднимут вам настроение. Правда-правда!
"Поздравьте нас с днём рождения!" — Angie_Taro_.
Фото © Reddit / Angie_Taro_
"Сегодня у Землетрясения (да, его так зовут) день рождения!" — PENVermillion.
Фото © Reddit / PENVermillion
"У моей девочки сегодня праздник", — SamanthaJK09.
Фото © Reddit / SamanthaJK09
"Вот каково было праздновать свой день рождения в апреле 2020 года", — vladgrinch.
Фото © Reddit / vladgrinch
"Вкусняшка на день рождения!" — SalamiFarmi.
Фото © Reddit / SalamiFarmi
"На днях отмечали праздник нашего котика", — Shopoholic93.
Фото © Reddit / Shopoholic93
"Сегодня моей кошке исполнилось ровно 10 лет. По этому поводу жена испекла ей специальный тортик!" — QD_Mitch.
Фото © Reddit / QD_Mitch
"Профессор Джигглсворт празднует свой третий день рождения! Тортик нам, а у него топлёное масло", — WannabeDogMom.
Фото © Reddit / WannabeDogMom
"Вместо того чтобы пойти на самую большую университетскую вечеринку года, я осталась дома, чтобы отпраздновать день рождения кота", — flaccidraisin.
Фото © Reddit / flaccidraisin
"Это был первый день рождения Йогуртика!" — pikafish.
Фото © Reddit / pikafish
Reddit / PENVermillion, pikafish