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21 сентября, 05:00

10 котиков отметили свой день рождения, и вы точно захотите поздравить этих милашек

А вы знали, что есть люди, которые празднуют все важные даты своих питомцев? Прежде чем называть их чудиками, предлагаем оценить 10 фото с кошачьих праздников. Эти шедевры точно поднимут вам настроение. Правда-правда!

"Поздравьте нас с днём рождения!" Angie_Taro_.

Фото © Reddit / Angie_Taro_

Фото © Reddit / Angie_Taro_

"Сегодня у Землетрясения (да, его так зовут) день рождения!" PENVermillion.

Фото © Reddit / PENVermillion

Фото © Reddit / PENVermillion

"У моей девочки сегодня праздник", SamanthaJK09.

Фото © Reddit / SamanthaJK09

Фото © Reddit / SamanthaJK09

"Вот каково было праздновать свой день рождения в апреле 2020 года", — vladgrinch.

Фото © Reddit / vladgrinch

Фото © Reddit / vladgrinch

"Вкусняшка на день рождения!" SalamiFarmi.

Фото © Reddit / SalamiFarmi

Фото © Reddit / SalamiFarmi

"На днях отмечали праздник нашего котика", — Shopoholic93.

Фото © Reddit / Shopoholic93

Фото © Reddit / Shopoholic93

"Сегодня моей кошке исполнилось ровно 10 лет. По этому поводу жена испекла ей специальный тортик!" QD_Mitch.

Фото © Reddit / QD_Mitch

Фото © Reddit / QD_Mitch

"Профессор Джигглсворт празднует свой третий день рождения! Тортик нам, а у него топлёное масло", — WannabeDogMom.

Фото © Reddit / WannabeDogMom

Фото © Reddit / WannabeDogMom

"Вместо того чтобы пойти на самую большую университетскую вечеринку года, я осталась дома, чтобы отпраздновать день рождения кота", — flaccidraisin.

Фото © Reddit / flaccidraisin

Фото © Reddit / flaccidraisin

"Это был первый день рождения Йогуртика!" pikafish.

Фото © Reddit / pikafish

Фото © Reddit / pikafish

Эти 10 смешнючих усатиков своими глупыми мордами точно поднимут настроение

Эти 10 смешнючих усатиков своими глупыми мордами точно поднимут настроение

Обложка ©

Reddit / PENVermillion, pikafish

Сергей Трофимов
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