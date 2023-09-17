Эти 10 смешнючих усатиков своими глупыми мордами точно поднимут настроение
Хватит серьёзности и скучных новостей! Вам нужно отдохнуть и расслабиться? Тогда ловите нашу подборку десяти фотографий смешных котов, которые точно вызовут улыбку на лице.
"Кот в шоке", — SuperSeagull01.
Фото © Reddit / SuperSeagull01
"Запечатлела своего кота, атакующего рулон туалетной бумаги", — Fuzzie8.
Фото © Reddit / Fuzzie8
"Всё ещё моя любимая картинка, которую я когда-либо видел на Reddit", — ders89.
Фото © Reddit / ders89
"Эти глупые котейки", — DoseOfBevi.
Фото © Reddit / DoseOfBevi
"Дурачок", — OppositePositive6817.
Фото © Reddit / OppositePositive6817
"Смешнее кота я в жизни не видел!" — The0ddsAreAgainstMe.
Фото © Reddit / The0ddsAreAgainstMe
"Только что узнала, что рыжие коты ведут себя по-особенному... Мой не отстаёт", — 3ripebananas.
Фото © Reddit / 3ripebananas
"Глупыш", — yareispretty.
Фото © Reddit / yareispretty
"Мой глупый усатик", — Bites_The_Crust.
Фото © Reddit / Bites_The_Crust
"Как же грациозно он спит!" — Strangelovee8.
Фото © Reddit / Strangelovee8
Reddit / SuperSeagull01, Reddit / yareispretty