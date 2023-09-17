Эти 10 смешнючих усатиков своими глупыми мордами точно поднимут настроение

"Кот в шоке", — SuperSeagull01.

Фото © Reddit / SuperSeagull01

"Запечатлела своего кота, атакующего рулон туалетной бумаги", — Fuzzie8.

Фото © Reddit / Fuzzie8

"Всё ещё моя любимая картинка, которую я когда-либо видел на Reddit", — ders89.

Фото © Reddit / ders89

"Эти глупые котейки", — DoseOfBevi.

Фото © Reddit / DoseOfBevi

Фото © Reddit / OppositePositive6817

"Смешнее кота я в жизни не видел!" — The0ddsAreAgainstMe.

Фото © Reddit / The0ddsAreAgainstMe

"Только что узнала, что рыжие коты ведут себя по-особенному... Мой не отстаёт", — 3ripebananas.

Фото © Reddit / 3ripebananas

Фото © Reddit / yareispretty

Фото © Reddit / Bites_The_Crust

"Как же грациозно он спит!" — Strangelovee8.