Регион

Уведомления отключены

17 сентября, 12:00

Эти 10 смешнючих усатиков своими глупыми мордами точно поднимут настроение

Хватит серьёзности и скучных новостей! Вам нужно отдохнуть и расслабиться? Тогда ловите нашу подборку десяти фотографий смешных котов, которые точно вызовут улыбку на лице.

"Кот в шоке", — SuperSeagull01.

Фото © Reddit / SuperSeagull01

Фото © Reddit / SuperSeagull01

"Запечатлела своего кота, атакующего рулон туалетной бумаги", — Fuzzie8.

Фото © Reddit / Fuzzie8

Фото © Reddit / Fuzzie8

"Всё ещё моя любимая картинка, которую я когда-либо видел на Reddit", — ders89.

Фото © Reddit / ders89

Фото © Reddit / ders89

"Эти глупые котейки", — DoseOfBevi.

Фото © Reddit / DoseOfBevi

Фото © Reddit / DoseOfBevi

"Дурачок", — OppositePositive6817.

Фото © Reddit / OppositePositive6817

Фото © Reddit / OppositePositive6817

"Смешнее кота я в жизни не видел!" The0ddsAreAgainstMe.

Фото © Reddit / The0ddsAreAgainstMe

Фото © Reddit / The0ddsAreAgainstMe

"Только что узнала, что рыжие коты ведут себя по-особенному... Мой не отстаёт", — 3ripebananas.

Фото © Reddit / 3ripebananas

Фото © Reddit / 3ripebananas

"Глупыш", — yareispretty.

Фото © Reddit / yareispretty

Фото © Reddit / yareispretty

"Мой глупый усатик", — Bites_The_Crust.

Фото © Reddit / Bites_The_Crust

Фото © Reddit / Bites_The_Crust

"Как же грациозно он спит!" Strangelovee8.

Фото © Reddit / Strangelovee8

Фото © Reddit / Strangelovee8

10 этих котиков уже встали на задние лапы и, кажется, скоро эволюционируют и догонят в развитии нас

10 этих котиков уже встали на задние лапы и, кажется, скоро эволюционируют и догонят в развитии нас

Обложка ©

Reddit / SuperSeagull01, Reddit / yareispretty

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Животные/ домашние питомцы
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров