Поэтесса Рубальская заявила, что песни умершего Добронравова не забудут никогда

С творчеством умершего на 95-м году жизни советского и российского поэта-песенника Николая Добронравова так или иначе знаком каждый. И хотя имя этого художника слова не стало популярным, его песни никогда не забудут, заявила поэтесса и телеведущая Лариса Рубальская.

"Какая печальная новость, что умер Добронравов. Он великий поэт, хотя не очень модно его имя. Но песни, написанные им, знают и помнят все и не забудут никогда. Немножко в тени своей гениальной супруги он прожил свою жизнь, и очень жалко, что они расстались в конце жизни", — сказала она.

В беседе с телеканалом "Звезда" Рубальская добавила, что свет души Добронравова сохранится в песнях "Главное, ребята, сердцем не стареть" и "Надежда". А композитор, народный артист СССР Раймонд Паулс подчеркнул, что советский поэт-песенник в тандеме с супругой и коллегой Александрой Пахмутовой создал несколько популярных песен. В частности, он отметил стихи и красивую мелодию, которая звучала на Олимпиаде 1980 года.

"Он был всё время рядом в период советской эстрадной песни и, конечно, играл свою роль", — добавил Паулс.