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17 сентября, 08:44

Собянин сообщил, что поэта Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище

<p>Николай Добронравов. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mos_sobyanin/7079" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мэр Москвы Сергей Собянин</a></p>

Николай Добронравов. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Поэта Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

"Николай Николаевич Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Светлая память", — написал градоначальник.

Также Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Добронравова, назвав его смерть невосполнимой утратой.

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Ранее сообщалось, что советский и российский поэт-песенник, актёр Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет. О его смерти рассказал певец Николай Басков. Поэт с 1956 года был женат на композиторе, пианистке, народной артистке СССР Александре Пахмутовой, в соавторстве с которой написал множество известных песен. В их числе — легендарные композиции "Трус не играет в хоккей", "Беловежская пуща", "Как молоды мы были", "Команда молодости нашей".

Дарья Нарыкова
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