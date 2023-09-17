Собянин сообщил, что поэта Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище

Ранее сообщалось, что советский и российский поэт-песенник, актёр Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет. О его смерти рассказал певец Николай Басков. Поэт с 1956 года был женат на композиторе, пианистке, народной артистке СССР Александре Пахмутовой, в соавторстве с которой написал множество известных песен. В их числе — легендарные композиции "Трус не играет в хоккей", "Беловежская пуща", "Как молоды мы были", "Команда молодости нашей".