Юрист перечислил примеры "нечаянного" совершения преступления в бытовых условиях

Многие люди в России в повседневной жизни регулярно совершают действия, формально подпадающие под статьи Уголовного кодекса РФ. Об этом в беседе с Лайфом рассказал управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры", юрист Илья Русяев. Он перечислил самые частые примеры "нечаянного" совершения преступления в бытовых условиях.

"Допустим, вы взяли у жены банковскую карту, чтобы снять наличку со счёта. Кажется, ничего такого, ведь вы семья. Но на самом деле это уже кража — уголовное преступление по статье 158 УК РФ. По закону нельзя пользоваться чужой картой, даже если ты знаешь PIN-код", — отметил эксперт.

Он также привёл в пример сообщения в Интернете о других. Например, человек может написать про соседа о том, что тот не платит алименты, хотя это не так. Такое действие является клеветой, за него можно получить наказание по статье 128.1 УК РФ.

"Бывают и такие ситуации, когда нужно получить налоговый вычет. Например, за квартиру, купленную у брата. А это уже мошенничество по статье 159 УК РФ — получение вычета обманным путём. Потому что вычет можно получить только на квартиру, купленную не у родственников", — уточнил юрист.

Кроме того, есть риск быть задержанным при покупке в Интернете различных "шпионских" устройств, вроде ручки со скрытой камерой. Торговля такими предметами запрещена по статье 138.1 УК РФ. При этом в Сети часто встречаются сообщения о найденных вещах. Но по закону найденное надо сдать в полицию, а не оставлять у себя. Если потерявший напишет заявление по статье 158 УК РФ, то он спровоцирует задержание тех, кто нашёл его вещь.