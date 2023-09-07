Юрист рассказала, как правильно дать знакомому в долг и не остаться с пустыми карманами

Передавая деньги в долг знакомому, важно составить расписку, которая поможет добиться гарантированного возвращения средств в случае, если заёмщик не захочет или не сможет их отдать. Такой документ, в отличие от показаний свидетелей, станет решающим аргументом в суде, сообщила юрист Юлия Холодионова.

"Долговая расписка — односторонний документ, который в письменной форме удостоверяет получение от физического или юридического лица чего-либо, например денег или материальных ценностей", — пояснила эксперт "Газете.ru".

По словам собеседницы издания, расписку можно составлять при любой сумме займа, однако обязательной она становится при достижении порога в десять тысяч рублей. В документ можно вписать срок возврата денежных средств, а также размер штрафа или процентов на случай, если он нарушен.

"Допустимо заверить расписку у нотариуса или не заверять в случае с невысокой суммой долга. При этом он способен удостоверить документ, на основании которого происходит передача средств, либо засвидетельствовать подлинность подписей на нём", — добавила юрист.