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31 августа, 15:02

Юрист назвал плюсы и минусы процедуры банкротства для избавления от долгов

Юрист Сафин: После банкротства семья может лишиться совместного имущества

Процедура банкротства физического лица может стать выходом для избавления от долгов, но она кроет в себе ряд последствий. Например, семья может лишиться совместного имущества. Об этом рассказал основатель "Международного юридического бюро" Ирек Сафин.

"В случае банкротства одного из супругов совместно нажитое имущество могут продать с торгов. После чего средства делятся поровну. Часть средств уходит на погашение обязательств перед кредиторами, а другая часть передаётся мужу или жене должника", — отметил он в беседе с РИАМО.

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По его словам, совместным имуществом считаются не только недвижимость, автомобили и прочие ценности, но и доход одного из супругов, пенсии, гонорары и прочее. После процедуры банкротства супруг также не сможет занимать руководящие должности. Однако во многих случаях это единственный способ избавиться от долгов.

Ранее Лайф писал о том, что правительство поддержало законопроект, согласно которому россияне смогут сохранить единственное ипотечное жильё при личном банкротстве.

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ТАСС / Владимир Гердо

Илья Суриков
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