Юрист назвал плюсы и минусы процедуры банкротства для избавления от долгов

Процедура банкротства физического лица может стать выходом для избавления от долгов, но она кроет в себе ряд последствий. Например, семья может лишиться совместного имущества. Об этом рассказал основатель "Международного юридического бюро" Ирек Сафин.

"В случае банкротства одного из супругов совместно нажитое имущество могут продать с торгов. После чего средства делятся поровну. Часть средств уходит на погашение обязательств перед кредиторами, а другая часть передаётся мужу или жене должника", — отметил он в беседе с РИАМО.

По его словам, совместным имуществом считаются не только недвижимость, автомобили и прочие ценности, но и доход одного из супругов, пенсии, гонорары и прочее. После процедуры банкротства супруг также не сможет занимать руководящие должности. Однако во многих случаях это единственный способ избавиться от долгов.