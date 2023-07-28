Россиянам разрешат сохранять ипотечные квартиры в случае банкротства
"Известия": В России разрешат сохранять ипотечные квартиры банкротам
Россияне теперь смогут сохранить единственное ипотечное жильё при личном банкротстве. Соответствующий законопроект поддержало Правительство РФ, пишет газета "Известия" со ссылкой на отзыв кабмина.
На сегодняшний день единственная квартира, купленная россиянами в ипотеку, никак не защищена, а отобрать её могут даже за непогашение неипотечных кредитов, указал член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Так, чтобы сохранить недвижимость, необходимо заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга. При этом документ не распространяется на отношения должника с иными кредиторами, в том числе первой и второй очереди, а также на иное имущество заёмщика.
Планируется, что благодаря нововведению получится защитить людей, которые исправно вносили ипотечные взносы, однако в какой-то момент оказались в трудной ситуации. Кроме того, в материале уточняется, что правительство поддерживает документ при условии доработки: необходимо определить условия заключения соглашений для обеспечения защиты интересов кредиторов и условия погашения долга.
Ранее Лайф рассказывал, что льготная ипотека может стать доступной для покупки вторичного жилья. Однако коснётся это лишь тех регионов и населённых пунктов, которые имеют особое значение и где совсем отсутствуют новостройки.
Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин