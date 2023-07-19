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Регион
Опубликовано 19 июля 2023, 05:56
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В России льготная ипотека может стать доступной для покупки вторичного жилья

"Известия": Льготная ипотека станет доступной для покупки вторичного жилья в РФ

В России льготная ипотека может стать доступной для покупки вторичного жилья. Речь идёт о тех регионах, в которых нет новостроек. С таким предложением выступили члены Комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ, пишет газета "Известия".

Согласно инициативе, вторичку на льготных условиях можно будет взять в тех населённых пунктах, которые имеют особое значение для региона и где отсутствуют новостройки.

По мнению директора офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, новая мера позволит уравнять права людей. К тому же решение укрепит вторичный рынок и в будущем поспособствует развитию строительной отрасли.

"По сути, речь о справедливости по отношению к тем семьям, которые живут в небольших городах, где не строится новое жильё. Сегодня, чтобы получить льготную ипотеку, людям приходится переезжать в областные центры или в другие регионы", — пояснил депутат Александр Якубовский.

Как добавил парламентарий, возможность введения льготной ипотеки на вторичку станет дополнительным инструментом для стимуляции развития того или иного города.

Названо пять городов России, в которых подешевело вторичное жильё
Названо пять городов России, в которых подешевело вторичное жильё

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с гендиректором "Дом.РФ" Виталием Мутко поставил вопрос о перспективах введения льгот на покупку недвижимости на вторичном рынке. Президент подчеркнул, что власти сейчас активно обсуждают возможности дополнительной поддержки семей, демографии и рождаемости.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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