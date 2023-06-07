Названо пять городов России, в которых подешевело вторичное жильё

За год в пяти городах России подешевело вторичное жильё всех форматов. Речь идёт о Калининграде, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. Таковы результаты исследования специалистов сервиса "Авито.Недвижимость". Лайф ознакомился с выводами аналитиков.

"Среди городов со снижением цен наиболее явно динамика наблюдается в категории объектов с четырьмя комнатами и более", — указали эксперты.

В сравнении с маем 2022 года в России однокомнатные квартиры стали дороже на 6%, двух- и трёхкомнатные — на 13%, жильё с четырьмя и большим количеством комнат подорожало на 7%. Однако по некоторым типам объектов есть регионы, где жильё стало доступнее.

Например, студии в Калининграде стали дешевле на 17%, в Воронеже — на 8%, в Санкт-Петербурге — на 7%, в Краснодаре и Москве — на 6%. Однокомнатные квартиры сильнее всего подешевели в Калининграде — на 16%, а также в Санкт-Петербурге (7%).

Двухкомнатные квартиры на вторичном рынке недвижимости за год стали дешевле в Калининграде, Сочи, Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре и Казани. Цены на трёхкомнатное жильё упали там же, но к этим городам добавился ещё и Брянск.

В отдельных городах было максимальное падение цен на объекты с четырьмя комнатами и более. Это Калининград (-20%), Казань (-19%) и Сочи (-17%).