Больше ракурсов, меньше вещей: Россиянам рассказали, какие фото помогут продать жильё быстрее

Первое впечатление о квартире потенциальный покупатель получает из фотографий в объявлении. Эксперт по недвижимости Милана Левченко в беседе с Лайфом рассказала, на что следует обратить внимание, чтобы представить жильё в максимально выгодном свете. Так, прежде всего она рекомендует "обезличить" пространство, то есть убрать оттуда все лишние вещи.

"Если вы продаёте квартиру с мебелью, то можно её оставить, предварительно убрав с полок личные вещи. Всё, что хотите оставить себе, убирайте из кадра. Предоставьте покупателям как можно больше фотографий, где хорошо видно квартиру с разных ракурсов", — сказала специалист, отметив, что убрать, в частности, нужно все семейные атрибуты, включая фотографии и детские рисунки.

Эксперт по недвижимости Милана Левченко. Фото © Предоставлено Лайфу

Также эксперт рекомендует заранее навести порядок в квартире. Уютные и чистые помещения, само собой, выглядят привлекательнее захламлённых. Если убрать все ненужные предметы быта, к примеру специи на кухне, яркие полотенца в ванной или баночки с косметикой, то жильё покупателю понравится гораздо больше. Чтобы квартиру можно было рассмотреть хорошо, фото должны быть светлыми. В идеале использовать зеркальный фотоаппарат с широкоугольным объективом, но и на современных смартфонах можно выстроить баланс освещения, чтобы получились хорошие кадры.

"Если у вас большие окна и солнечная сторона — фотографируйте при естественном свете. В зимнее время могут понадобиться дополнительные лампы, например софтбоксы или отражатели. Включайте торшеры, бра в квартире, но важно, чтобы они были одной мощности и давали одинаковую температуру света", — добавила Левченко.

Вместе с тем специалист советует хозяевам квартиры добавлять в объявление планировку. На схеме будущему владельцу жилья легче понять, как и где он хочет расставить мебель и выделить зоны. Также желательно добавить несколько снимков подъезда, двора, вид с балкона. Для многих это немаловажные факторы, резюмировала эксперт.