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13 апреля, 11:22

Путин поставил вопрос о введении льгот на покупку вторичного жилья

Российский лидер Владимир Путин на встрече с гендиректором "Дом. РФ" Виталием Мутко поставил вопрос о перспективах введения льгот на покупку недвижимости на вторичном рынке. Президент подчеркнул, что власти сейчас активно обсуждают возможности дополнительной поддержки семей, демографии и рождаемости.

Фрагмент встречи Путина и Мутко. Видео © Telegram / "Кремль.Новости"

"Смотрите, мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи поддержать. Если всё-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого? Всё-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли", — сказал Путин, обращаясь к Мутко.

Путин поручил срочно устранить дисбаланс и "затоваривание" на рынке жилья

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Ранее Лайф сообщал, что Путин провёл совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса. В ходе него глава государства поручил сделать ипотечные программы на строительство деревянных домов более доступными. По его словам, можно применить механизм, который действует в строительстве многоквартирных домов, — эскроу-счёт.

Обложка ©

Kremlin.ru

Наталья Исакова
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