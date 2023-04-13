Путин поставил вопрос о введении льгот на покупку вторичного жилья

Российский лидер Владимир Путин на встрече с гендиректором "Дом. РФ" Виталием Мутко поставил вопрос о перспективах введения льгот на покупку недвижимости на вторичном рынке. Президент подчеркнул, что власти сейчас активно обсуждают возможности дополнительной поддержки семей, демографии и рождаемости.

Фрагмент встречи Путина и Мутко. Видео © Telegram / "Кремль.Новости"

"Смотрите, мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи поддержать. Если всё-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого? Всё-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли", — сказал Путин, обращаясь к Мутко.