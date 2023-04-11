Путин поручил срочно устранить дисбаланс и "затоваривание" на рынке жилья

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с участием членов правительства поручил обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора, прежде всего нужно поддержать спрос на жильё. Глава государства обратил внимание присутствующих на дисбаланс и "затоваривание" в этой сфере.

"В прошлом году наши строители вышли на рекордный объём ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинает возникать и определённый дисбаланс, происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки", — предупредил президент и потребовал "срочно эти риски снижать".