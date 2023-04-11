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11 апреля, 14:38

Путин поручил срочно устранить дисбаланс и "затоваривание" на рынке жилья

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с участием членов правительства поручил обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора, прежде всего нужно поддержать спрос на жильё. Глава государства обратил внимание присутствующих на дисбаланс и "затоваривание" в этой сфере.

"В прошлом году наши строители вышли на рекордный объём ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинает возникать и определённый дисбаланс, происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки", — предупредил президент и потребовал "срочно эти риски снижать".

В ипотеку могут включить расходы на окна, двери и встроенную мебель

В ипотеку могут включить расходы на окна, двери и встроенную мебель

Ранее Путин провёл совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса. В ходе него российский лидер поручил сделать ипотечные программы на строительство деревянных домов более доступными. По его словам, можно применить механизм, который действует в строительстве многоквартирных домов, — эскроу-счета.

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Kremlin.ru

Андрей Бражников
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