Путин поручил срочно устранить дисбаланс и "затоваривание" на рынке жилья
Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с участием членов правительства поручил обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора, прежде всего нужно поддержать спрос на жильё. Глава государства обратил внимание присутствующих на дисбаланс и "затоваривание" в этой сфере.
"В прошлом году наши строители вышли на рекордный объём ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинает возникать и определённый дисбаланс, происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки", — предупредил президент и потребовал "срочно эти риски снижать".
Ранее Путин провёл совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса. В ходе него российский лидер поручил сделать ипотечные программы на строительство деревянных домов более доступными. По его словам, можно применить механизм, который действует в строительстве многоквартирных домов, — эскроу-счета.