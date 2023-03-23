В ипотеку могут включить расходы на окна, двери и встроенную мебель
Путин поручил кабмину подумать над включением в ипотеку расходов на окна и двери
Россияне смогут брать ипотечные кредиты, куда включены затраты на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с "Дом.рф", ЦБ и Агентством по страхованию вкладов проанализировать данную инициативу до 1 июня.
"Представить предложения, направленные на предоставление гражданам возможности при приобретении жилого помещения на стадии строительства включать в сумму ипотечного кредита оплату стоимости неотделимых улучшений, в том числе окон, дверей, встроенной мебели российского производства", — указано в перечне поручений.
Ранее Путин поручил сделать ипотечные программы на строительство деревянных домов более доступными. По его словам, можно применить механизм, который действует в строительстве многоквартирных домов, — эскроу-счета.
ТАСС / Артур Новосильцев