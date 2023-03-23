В ипотеку могут включить расходы на окна, двери и встроенную мебель

Россияне смогут брать ипотечные кредиты, куда включены затраты на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с "Дом.рф", ЦБ и Агентством по страхованию вкладов проанализировать данную инициативу до 1 июня.

"Представить предложения, направленные на предоставление гражданам возможности при приобретении жилого помещения на стадии строительства включать в сумму ипотечного кредита оплату стоимости неотделимых улучшений, в том числе окон, дверей, встроенной мебели российского производства", — указано в перечне поручений.