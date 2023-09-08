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8 сентября, 15:17

Юрист раскрыла лайфхаки, которые помогут школьникам экономить на проезде

Юрист Пшеничникова: Школьники могут компенсировать проезд

Школьники могут компенсировать затраты на общественный транспорт. Об этом сообщила старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталья Пшеничникова.

"Компенсация проезда школьникам в общественном транспорте может быть предоставлена в разных формах, например в виде скидки на проездной билет, бесплатного проезда или фиксированной денежной компенсации. Для получения необходимо обратиться в местный отдел образования или социальной защиты населения. Там можно узнать условия и требования, а также подать заявление на получение компенсации", — сказала Наталья Пшеничникова в беседе с Ura.ru.

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Категории школьников, которым положена компенсация, могут меняться в зависимости от места их проживания и социального статуса. На уровень льгот влияет и состав семьи школьника. Эксперт подчеркнула, что дети-сироты и дети-инвалиды имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Школьникам из многодетных семей также доступна льгота до 50% в зависимости от количества детей в семье.

Ранее юрист Соловьёв заявил, что доплата к пенсии зависит от стажа и региона проживания. По словам эксперта, федеральная социальная доплата начисляется, если человек по каким-то причинам получает небольшую пенсию. Это делается для того, чтобы итоговая сумма не была меньше прожиточного минимума.

Обложка ©

Unsplash / Hobi industri

Полина Федотова
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