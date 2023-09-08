Юрист раскрыла лайфхаки, которые помогут школьникам экономить на проезде

Школьники могут компенсировать затраты на общественный транспорт. Об этом сообщила старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталья Пшеничникова.

"Компенсация проезда школьникам в общественном транспорте может быть предоставлена в разных формах, например в виде скидки на проездной билет, бесплатного проезда или фиксированной денежной компенсации. Для получения необходимо обратиться в местный отдел образования или социальной защиты населения. Там можно узнать условия и требования, а также подать заявление на получение компенсации", — сказала Наталья Пшеничникова в беседе с Ura.ru.

Категории школьников, которым положена компенсация, могут меняться в зависимости от места их проживания и социального статуса. На уровень льгот влияет и состав семьи школьника. Эксперт подчеркнула, что дети-сироты и дети-инвалиды имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Школьникам из многодетных семей также доступна льгота до 50% в зависимости от количества детей в семье.