Россиянам озвучили способы получить прибавку к пенсии

Размер пенсионных выплат может изменяться за счёт доплат за стаж, регион проживания, а также вредные условия труда. Подробнее о них рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

По словам эксперта, федеральная социальная доплата начисляется, если человек по каким-то причинам получает небольшую пенсию. Это делается для того, чтобы итоговая сумма не была меньше прожиточного минимума. В случае если региональный прожиточный минимум выше федерального, пенсионер будет получать повышенную региональную соцвыплату.

Пенсионеры, которые более 30 лет проработали в сельской местности, имеют право на надбавку в размере 1892 рубля. А гражданам, достигшим 80 лет или имеющим первую группу инвалидности, государство доплачивает 7567 рублей. На дополнительные выплаты могут также рассчитывать граждане, проработавшие определённое количество лет в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях.

По словам Соловьёва, выплата положена и пенсионерам, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. Речь идёт о надбавке в размере 2522 рубля.

"В целом по большинству видов выплат пенсионеру стоит, собрав необходимые документы, подтверждающие размер стажа, условия работы и прочие обстоятельства, обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства, чтобы ответить при необходимости на вопросы сотрудника и избежать формального подхода, обеспечив себе своевременное и полное начисление полагающихся надбавок", — заключил Иван Соловьёв.