Составлен топ-5 категорий россиян с самыми высокими пенсиями

В России на большой размер пенсии могут рассчитывать госслужащие, военные, космонавты, лётчики-испытатели и жители Крайнего Севера. Об этом агентству "Прайм" сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

У названных категорий граждан пенсия может составлять от 50 до 80 тысяч рублей, в отдельных случаях превышать 100 тысяч. На точный размер будет влиять стаж работника. Так, военный получает надбавки к пенсионным выплатам, если продолжает работать после 20 лет службы. А чиновникам необходимо отработать обязательные 18,5 лет, последующие годы стажа будут увеличивать пенсию.

Жители Крайнего Севера тоже имеют хорошую пенсию, что объясняется суровыми условиями жизни и высокими ценами в этой части страны. Размер выплат доходит до 25 тысяч рублей. Кроме того, чуть выше пенсия у москвичей и петербуржцев в сравнении с регионами из-за дорогой жизни в этих городах.