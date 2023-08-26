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26 августа, 09:51

Составлен топ-5 категорий россиян с самыми высокими пенсиями

Эксперт Гиринский рассказал о высоких пенсиях военных, космонавтов и чиновников

<p>Обложка © freepik</p>

Обложка © freepik

В России на большой размер пенсии могут рассчитывать госслужащие, военные, космонавты, лётчики-испытатели и жители Крайнего Севера. Об этом агентству "Прайм" сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

У названных категорий граждан пенсия может составлять от 50 до 80 тысяч рублей, в отдельных случаях превышать 100 тысяч. На точный размер будет влиять стаж работника. Так, военный получает надбавки к пенсионным выплатам, если продолжает работать после 20 лет службы. А чиновникам необходимо отработать обязательные 18,5 лет, последующие годы стажа будут увеличивать пенсию.

Жители Крайнего Севера тоже имеют хорошую пенсию, что объясняется суровыми условиями жизни и высокими ценами в этой части страны. Размер выплат доходит до 25 тысяч рублей. Кроме того, чуть выше пенсия у москвичей и петербуржцев в сравнении с регионами из-за дорогой жизни в этих городах.

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Ранее в Социальном фонде России сообщили, что в августе проводят перерасчёт страховых пенсий работавших в 2022 году пенсионеров. Делается это автоматически. Пенсионерам никаких заявлений писать не надо. Корректировка выплат затронет всех получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели в прошлом году выплачивали страховые взносы.

Татьяна Миссуми
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