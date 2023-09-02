Россиянам объяснили правила перерасчёта пенсии при переезде в другой регион

Если пожилой человек переезжает из одного региона в другой, то размер пенсионных выплат может измениться. Об этом сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова и кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец в беседе с aif.ru.

"Если пенсионер переезжает из одного региона в другой, где региональный прожиточный минимум ниже федерального, и он получает доплату из федерального бюджета, то независимо от размера назначенной пенсии он получит такую же сумму", — уточнила она.

Однако потерять в деньгах могут те пожилые граждане, которые уезжают из региона с прожиточным минимумом выше федерального. Например, пенсионер отправляется жить из Московской области куда-нибудь в Адыгею. В этом случае часть надбавок он потеряет. Однако если гражданин едет в Московский регион из той же Адыгеи, то он получит доплату к пенсии.

При этом, продолжила специалист, если пенсионер из Москвы или другого региона уедет в Мурманскую область, то его пенсия станет ещё выше столичной. Иванова-Швец посоветовала перед сменой места жительства ознакомиться с уровнем прожиточного минимума в регионе прибытия, а уже потом рассчитывать, как изменится пенсия.

"Если региональный прожиточный минимум ниже федерального, то доплаты идут из федерального бюджета, а если региональный прожиточный минимум выше федерального, то доплачивает региональный бюджет", — отметила она.