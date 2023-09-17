Лев Лещенко назвал Николая Добронравова великим поэтом и гражданином

Народный артист России Лев Лещенко назвал умершего Николая Добронравова великим поэтом и гражданином. Певец принёс свои искренние соболезнования в связи со смертью супруга Александры Пахмутовой, отметив, что Добронравов — пример настоящей жизни честного художника и позитивного человека.

"Ушёл из жизни великий поэт, великий гражданин, человек, который своими стихами озвучил две эпохи, соединил сегодняшнюю и прошлую. Писал о самых главных событиях, которые происходили в нашей стране. Я думаю, что без его стихов трудно сейчас представить и "Братскую ГЭС", и "Героев спорта", и "Надежду", и все остальные страницы нашей истории", — сказал Лещенко в беседе с "Газетой.ru".

Артист отметил, что Николай Добронравов объединил две эпохи своими потрясающими стихотворениями. Лещенко выразил надежду, что знаменитые песни, основанные на строчках поэта, будут звучать ещё долго.