Лев Лещенко назвал Николая Добронравова великим поэтом и гражданином
Николай Добронравов, 2009 год. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Народный артист России Лев Лещенко назвал умершего Николая Добронравова великим поэтом и гражданином. Певец принёс свои искренние соболезнования в связи со смертью супруга Александры Пахмутовой, отметив, что Добронравов — пример настоящей жизни честного художника и позитивного человека.
"Ушёл из жизни великий поэт, великий гражданин, человек, который своими стихами озвучил две эпохи, соединил сегодняшнюю и прошлую. Писал о самых главных событиях, которые происходили в нашей стране. Я думаю, что без его стихов трудно сейчас представить и "Братскую ГЭС", и "Героев спорта", и "Надежду", и все остальные страницы нашей истории", — сказал Лещенко в беседе с "Газетой.ru".
Артист отметил, что Николай Добронравов объединил две эпохи своими потрясающими стихотворениями. Лещенко выразил надежду, что знаменитые песни, основанные на строчках поэта, будут звучать ещё долго.
Напомним, что 17 сентября умер супруг композитора Александры Пахмутовой, поэт Николай Добронравов. На момент кончины ему было 94 года. Вместе с супругой он написал множество хитов: "Беловежская пуща", "Как молоды мы были", "Птица счастья", "Надежда".