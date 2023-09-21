Врач рассказал о влиянии на организм магнитных бурь

Геомагнитные возмущения не должны влиять на здоровых людей, к ним чувствительны прежде всего лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертония, ишемическая болезнь и другие). Об этом радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук Роман Горенков.

"Большее влияние на организм человека всё-таки оказывают перепады температур и атмосферное давление, а магнитное воздействие — вопрос спорный. <...> Имеется зависимость психологическая: когда человеку плохо и ему сказали, что есть магнитная буря, он это замечает и связывает. По идее, на здоровых людей это не влияет", — объяснил врач.

По его словам, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут наблюдаться мигренеподобные боли, сердцебиение, изменение артериального давления в сторону повышения или понижения. В таком случае следует ограничить в этот день физические и умственные нагрузки, избегать стрессов, употреблять больше жидкости, отказаться от острой пищи и алкоголя. Горенков также подчеркнул необходимость контроля давления и посоветовал раньше ложиться спать.