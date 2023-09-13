Россиян предупредили о "внеплановых" магнитных бурях в сентябре

По мнению Артёма Абунина, руководителя Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН, в сентябре людям, чувствительным к магнитным бурям, нужно быть готовыми к возможным случайным выбросам солнечной активности, которые не могут быть заранее спрогнозированы. Об этом он рассказал в интервью "Звезде".

"Нужно иметь в виду, что мы сейчас находимся в максимуме солнечной активности. Очень много есть таких случайных, спорадических событий, когда случайно происходит выброс солнечной плазмы, который спрогнозировать нельзя. Вообще, возьмём "геоэффективные" месяцы в году, где больше всего геомагнитных бурь за всю историю наблюдалось — это март и сентябрь. Сентябрь — очевидно ожидать, что будут возмущения", — сказал Абунин.

По мнению эксперта, пока рано говорить о том, насколько серьёзными будут возмущения в сентябре, так как на Солнце нет зарегистрированных активных областей, способных вызвать значительные высокоскоростные выбросы. Эксперт отмечает, что могут происходить маленькие выбросы как в сторону Земли, так и на другие планеты, но беспокоиться о них не стоит.