От Подмосковья до Архангельска: Северное сияние минувшей ночью наблюдали жители многих регионов России
Северное сияние заметили в небе Подмосковья в ночь на 13 сентября
Сияние в небе над Сергиевым Посадом. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / star4enko
Жители Московской области сегодня ночью могли полюбоваться всполохами северного сияния. Охотники за редким природным явлениям успели запечатлеть его и выложили в соцсетях.
Сияние в Московской области. Фото © T.me / Aurora Hunters
Например, красивое фиолетовое свечение можно было наблюдать в небе над Сергиевым Посадом, а также в других районах столичного региона. По словам фотографов, сияние появилось благодаря "мощной ударной волне солнечного ветра".
Сияние в Чебоксарах, вид с Московской набережной. Видео © VK / Наталия Кочеткова
Помимо столичного региона, сегодня сияние заметили и жители других уголков страны. Особенно повезло ночным наблюдателям в Ленинградской, Архангельской, Владимирской, Калининградской областях, а также в Кронштадте, Петрозаводске, Чувашии, Карелии и других регионах.
Сияние на востоке Ленобласти. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / a_kazarenko
Сияние на востоке Ленобласти. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / a_kazarenko
Сияние в Кронштадте (форт Шанц). Фото © T.me / astrophotoboloto
Сияние в Тихвине. Фишева Гора. Фото © T.me / astrophotoboloto
Сияние в Чебоксарах, вид с Московской набережной. Фото © VK / Наталия Кочеткова
Как объяснил телеканалу "360" старший научный сотрудник Института космических исследований РАН, один из составителей заданий для Всероссийской олимпиады по астрономии Олег Угольников, появление северного сияния было вполне ожидаемым.
"Это уже не первый раз за год, сейчас просто Солнце идёт к максимуму своей активности, гораздо сильнее подвержена возмущениям магнитосфера наша. Поэтому полярное сияние, которое обычно видно только, начиная от полярного круга и дальше, иногда доходит до наших широт", — рассказал эксперт.
Научный сотрудник Института земного магнетизма РАН Борис Филиппов также отметил, что в этом нет ничего удивительного. В беседе с "Газетой.ru" он пояснил, что пару дней назад на Солнце произошли выбросы вещества, облако которого зацепило Землю и вызвало магнитное возмущение и высыпание частиц. Из-за них и происходит свечение в атмосфере, называемое полярным сиянием.
Ранее Лайф уже рассказывал, что полярное сияние над Москвой можно увидеть несколько раз в год. Жители нескольких российских регионов смогли увидеть его в ночь на 24 апреля. В частности, редким природным явлением полюбовались в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.