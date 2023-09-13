На Россию обрушилась мощная трёхдневная магнитная буря
С 13 по 16 сентября в России ожидается мощная магнитная буря
Мощная магнитная буря накроет Землю 13 сентября и продлится три дня. Это явление затронет жителей всех регионов России, пишет 59.ru.
Как рассказал изданию кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной физики Пермского политехнического университета Эргаш Нуруллаев, нередко магнитные бури отражаются на людях и технике.
"Человек так же, как и любая материя, состоит из атомов. При атомах появляются свободные электроны, которые во время магнитных бурь начинают двигаться в сторону усиленного магнитного поля Земли. Из-за этого метеозависимые люди начинают чувствовать слабость, снижение тонуса организма, скачки артериального давления и головную боль", — отметил физик.
Помимо этого, бури могут вывести из строя различную технику, например, системы радиолокации и спутники. Но отразиться это явление может и на обычных бытовых приборах, поэтому Эргаш Нуруллаев советует на время магнитных бурь отключать их от источников питания.
"Почему во время грозы нам рекомендуют отключать устройства от розетки? Гроза, как и магнитная буря, — явление магнетизма: электрический разряд формирует молнию, представляющую собой плазму — поток ионизированных частиц, к которым устремляются свободные электроны", — объясняет учёный.
При магнитных бурях организм человека испытывает повышенные нагрузки, которые прежде всего сказываются на давлении. По словам диетолога Людмилы Микитюк, минимизировать вред можно, внеся ряд коррективов в рацион. В первую очередь она посоветовала пить как можно больше воды, причём подойдёт как обычная чистая, так и отвары, натуральные морсы или минеральная с лимоном.
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