На Россию обрушилась мощная трёхдневная магнитная буря

Мощная магнитная буря накроет Землю 13 сентября и продлится три дня. Это явление затронет жителей всех регионов России, пишет 59.ru.

Как рассказал изданию кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной физики Пермского политехнического университета Эргаш Нуруллаев, нередко магнитные бури отражаются на людях и технике.

"Человек так же, как и любая материя, состоит из атомов. При атомах появляются свободные электроны, которые во время магнитных бурь начинают двигаться в сторону усиленного магнитного поля Земли. Из-за этого метеозависимые люди начинают чувствовать слабость, снижение тонуса организма, скачки артериального давления и головную боль", — отметил физик.

Помимо этого, бури могут вывести из строя различную технику, например, системы радиолокации и спутники. Но отразиться это явление может и на обычных бытовых приборах, поэтому Эргаш Нуруллаев советует на время магнитных бурь отключать их от источников питания.

"Почему во время грозы нам рекомендуют отключать устройства от розетки? Гроза, как и магнитная буря, — явление магнетизма: электрический разряд формирует молнию, представляющую собой плазму — поток ионизированных частиц, к которым устремляются свободные электроны", — объясняет учёный.