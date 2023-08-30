Магнитные бури в сентябре 2023 года — прогноз неблагоприятных дней
Начало осени 2023 года будет насыщенным на магнитные бури и неблагоприятные дни для метеочувствительных людей. Поэтому необходимо основательно подготовиться к этому явлению, ведь принесут геоштормы людям немало проблем. Подробнее читайте в материале Лайфа.
В сентябре 2023 года ожидаются сильные магнитные бури, которые затронут нашу планету в разные дни. Фото © Carlos Kenobi / Unsplash
Практически каждый день наша планета сталкивается с так называемыми магнитными бурями — сложными метеорологическими явлениями, которые возникают из-за активности Солнца. Их появление связано со вспышками на небесном светиле, оказывающими зачастую отрицательное и даже губительное влияние на работу техники и самочувствие людей. Поэтому важно знать, когда именно произойдёт та или иная магнитная буря и с какой силой.
Существуют специалисты, которые изучают активность Солнца, проводят наблюдения и делают измерения. Они публикуют свои отчёты, которые доступны для всех. На основе этих данных составляются таблицы, которые помогают узнать о возможных геомагнитных штормах и спланировать свои дела так, чтобы справиться с ними.
Лайф собрал всю имеющуюся информацию о геомагнитных штормах и собрал в один материал. В нём вы узнаете о том, когда ожидаются магнитные бури в сентябре 2023 года, с какой силой они пройдут и как можно снизить их влияние на себя.
Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2023-го
К сожалению, наука пока не способна предоставить долгосрочные и абсолютно точные прогнозы о геоштормах, поскольку магнитное поле нашей планеты изменяется довольно быстро. Некоторые бури практически невозможно предсказать, так как о них становится известно лишь за два-три дня до начала. Однако специалисты всё же могут составить примерный прогноз, что позволяет нам узнать, что ожидает нас в сентябре 2023 года.
Так, на начало осени по прогнозу учёных и метеорологов выпадет относительно спокойный период.
- До 6 сентября магнитные бури не превысят двухбалльную отметку. Однако начиная с 21-го часа по московскому времени в среду, 6 сентября, сила солнечных вспышек увеличится до трёх баллов. Подобная обстановка сохранится до 8 сентября.
- С 8 сентября до 13 сентября ожидается относительное затишье с двухбалльными геоударами. После этого периода наступит новый повышенный уровень активности.
- К 13 сентября прогнозируется резкий скачок силы солнечных ударов до четырёх баллов. Весьма напряжённая атмосфера сохранится в течение 14 сентября, однако к полудню по московскому времени 15 сентября сила метеоволнений понизится до трёх баллов.
- В дни 15 и 16 сентября характер сохранится прежним, но к 21-му часу 16 сентября ожидается постепенное затихание геомагнитных волнений.
- 17 и 18 сентября атмосферное давление будет колебаться в диапазоне от одного до трёх баллов. После этого Солнце предоставит возможность для восстановления сил: до 21 сентября значительных изменений не ожидается.
- С 21-го часа 21 сентября до 18 часов 22 сентября ожидаются трёхбалльные штормы, однако они скоро уступят место спокойствию. К концу месяца серьёзных нарушений атмосферного равновесия не ожидается, что позволит людям восстановить психоэмоциональное и физическое состояние.
Прогноз на сентябрь составлен специалистами, но следует помнить, что сила геоударов может быть немного выше или ниже заявленной.
Календарь магнитных бурь на сентябрь 2023 года. Инфографика © LIFE
Симптомы во время магнитных бурь и солнечной активности
У каждого человека есть свой порог чувствительности, поэтому все люди ощущают влияние магнитных бурь по-разному: кто-то даже не знает, что такое геомагнитные штормы, а кто-то страдает при малейшем колебании магнитного поля Земли.
Несмотря на это, эти бури приносят немало хлопот, оказывая отрицательное влияние на самочувствие людей. Хотя каждый ощущает это воздействие по-своему, есть некоторые симптомы, которые чаще других проявляются во время геомагнитных бурь:
- головная боль;
- резкие скачки артериального давления;
- головокружение;
- учащённое сердцебиение;
- затруднённое дыхание;
- нарушение сна, бессонница;
- рассеянность, раздражительность, тревожность;
- усталость;
- боль в суставах, ломота в костях;
- обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями.
Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2023 года и советы о том, как себя уберечь и обезопасить на период магнитных бурь, какие рекомендации врачей существуют для лучшего прохождения периода магнитных бурь, какие нарушения в организме вызывает магнитная буря у метеозависимых людей. Видео © YouTube / Top Horoscope
Что категорически нельзя делать во время магнитных бурь в сентябре
Итак, теперь вы точно в курсе, что порой влияние магнитных бурь довольно неприятное и шутить с этим явлением не стоит, ведь наше самочувствие и здоровье в общем — это самое ценное, что у нас есть, а потому за этим всем нужно следить. Чтобы не навредить себе, необходимо соблюдать рекомендации, в которых чётко прописано, что запрещено делать метеочувствительным людям во время магнитных бурь.
- Во время геомагнитных штормов стоит избегать работы с техникой.
- Нежелательно садиться за руль, даже если вы не относите себя к метеочувствительным людям.
- По возможности метеопату лучше отказаться от работы, которая требует сосредоточенности и внимания.
- Не используйте слишком часто телефон или компьютер.
- Не занимайтесь тяжёлой физической активностью.
- Специалисты рекомендуют изменить питание: уменьшить потребление вредной пищи, ограничить употребление алкоголя и увеличить водопотребление, включая свежевыжатые соки.
- Также следует следить за эмоциональным состоянием, стараться не нервничать и не подвергаться стрессу.
Сильные магнитные колебания могут повлиять на наше здоровье, эмоциональное состояние и даже работу гаджетов. Фото © Shutterstock
Эти рекомендации, которые на первый взгляд кажутся простыми, помогут вам подготовиться к геомагнитным штормам и легче их пережить, не нанося вреда вашему здоровью.
Советы врачей и синоптиков, которые помогут защититься от магнитных бурь
Здоровый организм менее подвержен влиянию погоды, магнитных бурь и прочих природных факторов, поэтому нельзя пренебрегать общими советами по гармонизации образа жизни. Среди рекомендаций:
- пешие прогулки на свежем воздухе;
- лёгкая физическая активность;
- сбалансированное, рациональное питание;
- избегание обезвоживания;
- снижение уровня стресса;
- достаточный и качественный сон.
Нутрициология и парафармацевтика предлагают ряд биологически активных добавок, применение которых также повысит устойчивость к переменам в метеоусловиях. Важно понимать, что, в отличие от препаратов, маскирующих симптомы, эти средства рассчитаны на регулярный, а не разовый приём:
- омега-3 (2000 мг в сутки);
- коллаген (5–10 г в сутки);
- витамин D (дозировка должна базироваться на результатах анализов).
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При склонности к тромбообразованию (особенно на фоне перенесённого коронавируса) в качестве профилактики применяются протеолитические ферменты, в частности наттокиназа (дозировка 2000 Fus, раз в день). Этот фермент хорошо расщепляет чужеродные белки.
При головных болях поможет эфирное масло перечной мяты. Наносить его следует на шейно-воротниковую зону, виски и линию роста волос. Дозировка — 20 капель эфирного масла на 10 мл базового косметического. К составу допустимо прибегать несколько раз в день, ведь перечная мята снимает спазмы в области черепа и облегчает приступы мигрени.
Применяя все эти четыре оздоровительных метода в комплексе, многие замечают, что метеочувствительность постепенно сходит на нет.