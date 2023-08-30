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Магнитные бури в сентябре 2023 года — прогноз неблагоприятных дней

Начало осени 2023 года будет насыщенным на магнитные бури и неблагоприятные дни для метеочувствительных людей. Поэтому необходимо основательно подготовиться к этому явлению, ведь принесут геоштормы людям немало проблем. Подробнее читайте в материале Лайфа.

30 августа, 10:00
<p>В сентябре 2023 года ожидаются сильные магнитные бури, которые затронут нашу планету в разные дни. Фото ©<a href="https://unsplash.com/photos/q24EFOEsKMM" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Carlos Kenobi / Unsplash</a></p>

В сентябре 2023 года ожидаются сильные магнитные бури, которые затронут нашу планету в разные дни. Фото © Carlos Kenobi / Unsplash

Практически каждый день наша планета сталкивается с так называемыми магнитными бурями — сложными метеорологическими явлениями, которые возникают из-за активности Солнца. Их появление связано со вспышками на небесном светиле, оказывающими зачастую отрицательное и даже губительное влияние на работу техники и самочувствие людей. Поэтому важно знать, когда именно произойдёт та или иная магнитная буря и с какой силой.

Существуют специалисты, которые изучают активность Солнца, проводят наблюдения и делают измерения. Они публикуют свои отчёты, которые доступны для всех. На основе этих данных составляются таблицы, которые помогают узнать о возможных геомагнитных штормах и спланировать свои дела так, чтобы справиться с ними.

Лайф собрал всю имеющуюся информацию о геомагнитных штормах и собрал в один материал. В нём вы узнаете о том, когда ожидаются магнитные бури в сентябре 2023 года, с какой силой они пройдут и как можно снизить их влияние на себя.

Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2023-го

К сожалению, наука пока не способна предоставить долгосрочные и абсолютно точные прогнозы о геоштормах, поскольку магнитное поле нашей планеты изменяется довольно быстро. Некоторые бури практически невозможно предсказать, так как о них становится известно лишь за два-три дня до начала. Однако специалисты всё же могут составить примерный прогноз, что позволяет нам узнать, что ожидает нас в сентябре 2023 года.

Так, на начало осени по прогнозу учёных и метеорологов выпадет относительно спокойный период.

  • До 6 сентября магнитные бури не превысят двухбалльную отметку. Однако начиная с 21-го часа по московскому времени в среду, 6 сентября, сила солнечных вспышек увеличится до трёх баллов. Подобная обстановка сохранится до 8 сентября.
  • С 8 сентября до 13 сентября ожидается относительное затишье с двухбалльными геоударами. После этого периода наступит новый повышенный уровень активности.
  • К 13 сентября прогнозируется резкий скачок силы солнечных ударов до четырёх баллов. Весьма напряжённая атмосфера сохранится в течение 14 сентября, однако к полудню по московскому времени 15 сентября сила метеоволнений понизится до трёх баллов.
  • В дни 15 и 16 сентября характер сохранится прежним, но к 21-му часу 16 сентября ожидается постепенное затихание геомагнитных волнений.
  • 17 и 18 сентября атмосферное давление будет колебаться в диапазоне от одного до трёх баллов. После этого Солнце предоставит возможность для восстановления сил: до 21 сентября значительных изменений не ожидается.
  • С 21-го часа 21 сентября до 18 часов 22 сентября ожидаются трёхбалльные штормы, однако они скоро уступят место спокойствию. К концу месяца серьёзных нарушений атмосферного равновесия не ожидается, что позволит людям восстановить психоэмоциональное и физическое состояние.

Прогноз на сентябрь составлен специалистами, но следует помнить, что сила геоударов может быть немного выше или ниже заявленной.

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2023 года. Инфографика © LIFE

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2023 года. Инфографика © LIFE

Симптомы во время магнитных бурь и солнечной активности

У каждого человека есть свой порог чувствительности, поэтому все люди ощущают влияние магнитных бурь по-разному: кто-то даже не знает, что такое геомагнитные штормы, а кто-то страдает при малейшем колебании магнитного поля Земли.

Несмотря на это, эти бури приносят немало хлопот, оказывая отрицательное влияние на самочувствие людей. Хотя каждый ощущает это воздействие по-своему, есть некоторые симптомы, которые чаще других проявляются во время геомагнитных бурь:

  • головная боль;
  • резкие скачки артериального давления;
  • головокружение;
  • учащённое сердцебиение;
  • затруднённое дыхание;
  • нарушение сна, бессонница;
  • рассеянность, раздражительность, тревожность;
  • усталость;
  • боль в суставах, ломота в костях;
  • обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями.

Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2023 года и советы о том, как себя уберечь и обезопасить на период магнитных бурь, какие рекомендации врачей существуют для лучшего прохождения периода магнитных бурь, какие нарушения в организме вызывает магнитная буря у метеозависимых людей. Видео © YouTube / Top Horoscope

Что категорически нельзя делать во время магнитных бурь в сентябре

Итак, теперь вы точно в курсе, что порой влияние магнитных бурь довольно неприятное и шутить с этим явлением не стоит, ведь наше самочувствие и здоровье в общем — это самое ценное, что у нас есть, а потому за этим всем нужно следить. Чтобы не навредить себе, необходимо соблюдать рекомендации, в которых чётко прописано, что запрещено делать метеочувствительным людям во время магнитных бурь.

  1. Во время геомагнитных штормов стоит избегать работы с техникой.
  2. Нежелательно садиться за руль, даже если вы не относите себя к метеочувствительным людям.
  3. По возможности метеопату лучше отказаться от работы, которая требует сосредоточенности и внимания.
  4. Не используйте слишком часто телефон или компьютер.
  5. Не занимайтесь тяжёлой физической активностью.
  6. Специалисты рекомендуют изменить питание: уменьшить потребление вредной пищи, ограничить употребление алкоголя и увеличить водопотребление, включая свежевыжатые соки.
  7. Также следует следить за эмоциональным состоянием, стараться не нервничать и не подвергаться стрессу.
Сильные магнитные колебания могут повлиять на наше здоровье, эмоциональное состояние и даже работу гаджетов. Фото © Shutterstock

Сильные магнитные колебания могут повлиять на наше здоровье, эмоциональное состояние и даже работу гаджетов. Фото © Shutterstock

Эти рекомендации, которые на первый взгляд кажутся простыми, помогут вам подготовиться к геомагнитным штормам и легче их пережить, не нанося вреда вашему здоровью.

Советы врачей и синоптиков, которые помогут защититься от магнитных бурь

Здоровый организм менее подвержен влиянию погоды, магнитных бурь и прочих природных факторов, поэтому нельзя пренебрегать общими советами по гармонизации образа жизни. Среди рекомендаций:

  • пешие прогулки на свежем воздухе;
  • лёгкая физическая активность;
  • сбалансированное, рациональное питание;
  • избегание обезвоживания;
  • снижение уровня стресса;
  • достаточный и качественный сон.
Доктор рассказала, как уберечь здоровье в период магнитной бури

Доктор рассказала, как уберечь здоровье в период магнитной бури

Нутрициология и парафармацевтика предлагают ряд биологически активных добавок, применение которых также повысит устойчивость к переменам в метеоусловиях. Важно понимать, что, в отличие от препаратов, маскирующих симптомы, эти средства рассчитаны на регулярный, а не разовый приём:

  • омега-3 (2000 мг в сутки);
  • коллаген (5–10 г в сутки);
  • витамин D (дозировка должна базироваться на результатах анализов).
"Нагрузка увеличивается": Терапевт назвал продукты, про которые стоит забыть во время магнитных бурь

"Нагрузка увеличивается": Терапевт назвал продукты, про которые стоит забыть во время магнитных бурь

При склонности к тромбообразованию (особенно на фоне перенесённого коронавируса) в качестве профилактики применяются протеолитические ферменты, в частности наттокиназа (дозировка 2000 Fus, раз в день). Этот фермент хорошо расщепляет чужеродные белки.

При головных болях поможет эфирное масло перечной мяты. Наносить его следует на шейно-воротниковую зону, виски и линию роста волос. Дозировка — 20 капель эфирного масла на 10 мл базового косметического. К составу допустимо прибегать несколько раз в день, ведь перечная мята снимает спазмы в области черепа и облегчает приступы мигрени.

Применяя все эти четыре оздоровительных метода в комплексе, многие замечают, что метеочувствительность постепенно сходит на нет.

Авторы
Андрей Ананьев
Андрей Ананьев

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