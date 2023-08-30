Магнитные бури в сентябре 2023 года — прогноз неблагоприятных дней Начало осени 2023 года будет насыщенным на магнитные бури и неблагоприятные дни для метеочувствительных людей. Поэтому необходимо основательно подготовиться к этому явлению, ведь принесут геоштормы людям немало проблем. Подробнее читайте в материале Лайфа. 30 августа, 10:00 В сентябре 2023 года ожидаются сильные магнитные бури, которые затронут нашу планету в разные дни. Фото © Carlos Kenobi / Unsplash

Практически каждый день наша планета сталкивается с так называемыми магнитными бурями — сложными метеорологическими явлениями, которые возникают из-за активности Солнца. Их появление связано со вспышками на небесном светиле, оказывающими зачастую отрицательное и даже губительное влияние на работу техники и самочувствие людей. Поэтому важно знать, когда именно произойдёт та или иная магнитная буря и с какой силой. Существуют специалисты, которые изучают активность Солнца, проводят наблюдения и делают измерения. Они публикуют свои отчёты, которые доступны для всех. На основе этих данных составляются таблицы, которые помогают узнать о возможных геомагнитных штормах и спланировать свои дела так, чтобы справиться с ними. Лайф собрал всю имеющуюся информацию о геомагнитных штормах и собрал в один материал. В нём вы узнаете о том, когда ожидаются магнитные бури в сентябре 2023 года, с какой силой они пройдут и как можно снизить их влияние на себя.

Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2023-го

К сожалению, наука пока не способна предоставить долгосрочные и абсолютно точные прогнозы о геоштормах, поскольку магнитное поле нашей планеты изменяется довольно быстро. Некоторые бури практически невозможно предсказать, так как о них становится известно лишь за два-три дня до начала. Однако специалисты всё же могут составить примерный прогноз, что позволяет нам узнать, что ожидает нас в сентябре 2023 года.



Так, на начало осени по прогнозу учёных и метеорологов выпадет относительно спокойный период. До 6 сентября магнитные бури не превысят двухбалльную отметку . Однако начиная с 21-го часа по московскому времени в среду, 6 сентября, сила солнечных вспышек увеличится до трёх баллов. Подобная обстановка сохранится до 8 сентября.

магнитные бури не превысят . Однако начиная с 21-го часа по московскому времени в среду, 6 сентября, сила солнечных вспышек увеличится до Подобная обстановка сохранится до С 8 сентября до 13 сентября ожидается относительное затишье с двухбалльными геоударами. После этого периода наступит новый повышенный уровень активности.

до ожидается относительное затишье с двухбалльными геоударами. После этого периода наступит новый повышенный уровень активности. К 13 сентября прогнозируется резкий скачок силы солнечных ударов до четырёх баллов. Весьма напряжённая атмосфера сохранится в течение 14 сентября , однако к полудню по московскому времени 15 сентября сила метеоволнений понизится до трёх баллов.

прогнозируется резкий скачок силы солнечных ударов Весьма напряжённая атмосфера сохранится в течение , однако к полудню по московскому времени сила метеоволнений понизится В дни 15 и 16 сентября характер сохранится прежним, но к 21-му часу 16 сентября ожидается постепенное затихание геомагнитных волнений.

характер сохранится прежним, но к 21-му часу ожидается постепенное затихание геомагнитных волнений. 17 и 18 сентября атмосферное давление будет колебаться в диапазоне от одного до трёх баллов. После этого Солнце предоставит возможность для восстановления сил: до 21 сентября значительных изменений не ожидается.

атмосферное давление будет колебаться в диапазоне После этого Солнце предоставит возможность для восстановления сил: до значительных изменений не ожидается. С 21-го часа 21 сентября до 18 часов 22 сентября ожидаются трёхбалльные штормы, однако они скоро уступят место спокойствию. К концу месяца серьёзных нарушений атмосферного равновесия не ожидается, что позволит людям восстановить психоэмоциональное и физическое состояние. Прогноз на сентябрь составлен специалистами, но следует помнить, что сила геоударов может быть немного выше или ниже заявленной.

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2023 года. Инфографика © LIFE

Симптомы во время магнитных бурь и солнечной активности

У каждого человека есть свой порог чувствительности, поэтому все люди ощущают влияние магнитных бурь по-разному: кто-то даже не знает, что такое геомагнитные штормы, а кто-то страдает при малейшем колебании магнитного поля Земли. Несмотря на это, эти бури приносят немало хлопот, оказывая отрицательное влияние на самочувствие людей. Хотя каждый ощущает это воздействие по-своему, есть некоторые симптомы, которые чаще других проявляются во время геомагнитных бурь:

головная боль;

резкие скачки артериального давления;

головокружение;

учащённое сердцебиение;

затруднённое дыхание;

нарушение сна, бессонница;

рассеянность, раздражительность, тревожность;

усталость;

боль в суставах, ломота в костях;

обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями.

Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2023 года и советы о том, как себя уберечь и обезопасить на период магнитных бурь, какие рекомендации врачей существуют для лучшего прохождения периода магнитных бурь, какие нарушения в организме вызывает магнитная буря у метеозависимых людей. Видео © YouTube / Top Horoscope

Что категорически нельзя делать во время магнитных бурь в сентябре

Итак, теперь вы точно в курсе, что порой влияние магнитных бурь довольно неприятное и шутить с этим явлением не стоит, ведь наше самочувствие и здоровье в общем — это самое ценное, что у нас есть, а потому за этим всем нужно следить. Чтобы не навредить себе, необходимо соблюдать рекомендации, в которых чётко прописано, что запрещено делать метеочувствительным людям во время магнитных бурь.

Во время геомагнитных штормов стоит избегать работы с техникой. Нежелательно садиться за руль, даже если вы не относите себя к метеочувствительным людям. По возможности метеопату лучше отказаться от работы, которая требует сосредоточенности и внимания. Не используйте слишком часто телефон или компьютер. Не занимайтесь тяжёлой физической активностью. Специалисты рекомендуют изменить питание: уменьшить потребление вредной пищи, ограничить употребление алкоголя и увеличить водопотребление, включая свежевыжатые соки. Также следует следить за эмоциональным состоянием, стараться не нервничать и не подвергаться стрессу.

Сильные магнитные колебания могут повлиять на наше здоровье, эмоциональное состояние и даже работу гаджетов. Фото © Shutterstock

Эти рекомендации, которые на первый взгляд кажутся простыми, помогут вам подготовиться к геомагнитным штормам и легче их пережить, не нанося вреда вашему здоровью.

Советы врачей и синоптиков, которые помогут защититься от магнитных бурь

Здоровый организм менее подвержен влиянию погоды, магнитных бурь и прочих природных факторов, поэтому нельзя пренебрегать общими советами по гармонизации образа жизни. Среди рекомендаций:

пешие прогулки на свежем воздухе;

лёгкая физическая активность;

сбалансированное, рациональное питание;

избегание обезвоживания;

снижение уровня стресса;

достаточный и качественный сон.

Нутрициология и парафармацевтика предлагают ряд биологически активных добавок, применение которых также повысит устойчивость к переменам в метеоусловиях. Важно понимать, что, в отличие от препаратов, маскирующих симптомы, эти средства рассчитаны на регулярный, а не разовый приём:

омега-3 (2000 мг в сутки);



коллаген (5–10 г в сутки);



витамин D (дозировка должна базироваться на результатах анализов).

При склонности к тромбообразованию (особенно на фоне перенесённого коронавируса) в качестве профилактики применяются протеолитические ферменты, в частности наттокиназа (дозировка 2000 Fus, раз в день). Этот фермент хорошо расщепляет чужеродные белки.

При головных болях поможет эфирное масло перечной мяты. Наносить его следует на шейно-воротниковую зону, виски и линию роста волос. Дозировка — 20 капель эфирного масла на 10 мл базового косметического. К составу допустимо прибегать несколько раз в день, ведь перечная мята снимает спазмы в области черепа и облегчает приступы мигрени.

Применяя все эти четыре оздоровительных метода в комплексе, многие замечают, что метеочувствительность постепенно сходит на нет.

Авторы Андрей Ананьев