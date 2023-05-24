"Нагрузка увеличивается": Терапевт назвал продукты, про которые стоит забыть во время магнитных бурь
Терапевт Кондрахин призвал отказаться от консервов во время магнитных бурь
Во время магнитных бурь некоторые продукты усиливают нагрузку на организм. Так, в этот период лучше отказаться от консервов, копчёностей и солений. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, в этот период лучше перейти на лёгкую еду, которая не будет нагружать организм. Кроме того, эксперт посоветовал снизить потребление стимулирующих напитков — чая, кофе и алкоголя.
"Внутри сосудов есть красные кровяные тела — эритроциты, они имеют способность намагничиваться и склеиваться в капиллярах. Когда человек пьёт кофе, чай или алкоголь, они тоже склеиваются, а если пить их во время магнитной бури, эти факторы накладываются друг на друга и начинаются проблемы с капиллярным кровотоком, повышается давление и увеличивается нагрузка на сердце", — отметил Кондрахин.
Если человек имеет хронические заболевания, то надо постараться облегчить состояние. Так, специалист рекомендует принять лекарства и измерить давление.
Ранее физик Наталья Клейменова заявила, что рано утром при магнитных бурях повышается риск инфаркта. По её словам, наибольшее влияние колебаний наблюдается зимой.
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