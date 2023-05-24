"Нагрузка увеличивается": Терапевт назвал продукты, про которые стоит забыть во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь некоторые продукты усиливают нагрузку на организм. Так, в этот период лучше отказаться от консервов, копчёностей и солений. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, в этот период лучше перейти на лёгкую еду, которая не будет нагружать организм. Кроме того, эксперт посоветовал снизить потребление стимулирующих напитков — чая, кофе и алкоголя.

"Внутри сосудов есть красные кровяные тела — эритроциты, они имеют способность намагничиваться и склеиваться в капиллярах. Когда человек пьёт кофе, чай или алкоголь, они тоже склеиваются, а если пить их во время магнитной бури, эти факторы накладываются друг на друга и начинаются проблемы с капиллярным кровотоком, повышается давление и увеличивается нагрузка на сердце", — отметил Кондрахин.

Если человек имеет хронические заболевания, то надо постараться облегчить состояние. Так, специалист рекомендует принять лекарства и измерить давление.