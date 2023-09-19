Кардиолог рассказал, как пережить накрывшую Землю мощнейшую магнитную бурю

В основном люди не замечают магнитные бури, потому что это кратковременное явление. Но когда бури затягиваются и длятся несколько дней, тело чувствует нагрузку. Об этом рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин телеканалу "360".

Магнитное поле влияет на наш организм, вызывая усталость и разбитость, так как активирует систему адаптации. Люди с хроническими заболеваниями особенно чувствительны к геомагнитным бурям, потому что на организм давят электромагнитные возмущения и изменения внутри тела. Справляться с таким количеством факторов одновременно становится сложно.

"Есть ряд работ, которые показывают, что во время магнитных бурь кровь сгущается. В её основе гемоглобин и железо, которые реагируют на магнитные излучения", — подчеркнул специалист.

По словам врача, метеочувствительным людям желательно держать тонометр наготове, чтобы следить за давлением в этот период. В течение дня необходимо вовремя принимать лекарства, а также на всякий случай подготовить препараты неотложной помощи. Кроме того, можно упорядочить режим питания, сна и отдыха и отказаться от употребления алкоголя, чтобы легче перенести период магнитных бурь, заключил медик.