Большинство городов-миллионников России в выходные ожидает последний аккорд лета

В ближайшие выходные, 23–24 сентября, в столице будет до +25 °C, малооблачно и без осадков. В Санкт-Петербурге в субботу до +24 °C, небольшой дождь, а в воскресенье похолодает до +17 °C. Специалисты "Яндекс.Погоды" изучили данные метеонаблюдений и поделились с Лайфом, какая погода ожидает россиян в конце недели.

Из российских городов-миллионников самая тёплая погода в грядущий уик-энд будет в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону: здесь температура воздуха прогреется до +26…+28 °C.

Прохладнее всего предстоят выходные в Новосибирске и Красноярске, там температура будет варьироваться от +7 до +9 °C. Жителям этих городов придётся прихватить на прогулку зонты: ожидаются дожди.