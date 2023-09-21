Большинство городов-миллионников России в выходные ожидает последний аккорд лета
"Яндекс.Погода": В Москве и большей части РФ в выходные ожидается тёплая погода
В ближайшие выходные, 23–24 сентября, в столице будет до +25 °C, малооблачно и без осадков. В Санкт-Петербурге в субботу до +24 °C, небольшой дождь, а в воскресенье похолодает до +17 °C. Специалисты "Яндекс.Погоды" изучили данные метеонаблюдений и поделились с Лайфом, какая погода ожидает россиян в конце недели.
Из российских городов-миллионников самая тёплая погода в грядущий уик-энд будет в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону: здесь температура воздуха прогреется до +26…+28 °C.
Прохладнее всего предстоят выходные в Новосибирске и Красноярске, там температура будет варьироваться от +7 до +9 °C. Жителям этих городов придётся прихватить на прогулку зонты: ожидаются дожди.
А ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что на этой неделе в средней полосе России сохранится аномально тёплая погода, а в регионы восточнее Байкала придёт похолодание. В Магаданской области, по его словам, ожидаются осадки в виде снега, столбики термометров опустятся ниже нуля.
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