От бархатного сезона до ночных заморозков: Метеоролог рассказал о температурных аномалиях по всей России

В средней полосе России сохранится аномально тёплая погода, а в регионы восточнее Байкала придёт низкая температура. Об этом Ura.ru заявил метеоролог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Средняя полоса от Смоленска до Казани — 19–24 градусов тепла на всю неделю. Это очень высоко. На 5–6 градусов выше, чем обычно в это время года. Такого тёплого сентября у нас не было пять лет", — рассказал Шувалов.

Эксперт отметил, что в южных регионах страны установится тёплый бархатный сезон. После кратковременного небольшого похолодания на Кубани, в Крыму, Ставрополье, Астраханской области температура опять пойдёт вверх и к концу недели достигнет 24–29 градусов. На побережье будет 26–27 градусов, рассказал метеоролог. Бархатный сезон продолжится. Температура воды будет приемлемая для того, чтобы продолжать купание, заявил специалист.

По словам эксперта, в восточной части страны на этой неделе начнутся ночные заморозки. Восточнее Байкала в Якутии уже царствует отрицательная аномалия температуры. Ночные температуры в самом Якутске уже ниже нуля большую часть недели. Днём — 5–6 градусов. Сильных осадков пока не ожидается, отметил Шувалов.

"Понижение температуры довольно существенное двумя волнами пройдёт в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. В Хабаровске и Владивостоке начнётся неделя с 20–22 градусов тепла, а закончится 10–15 градусами тепла, пройдут хорошие дожди. Затем циклон уйдёт в Охотское море, ожидаются осадки в виде снега в Магаданской области. Здесь и дневные температуры тоже будут отрицательные. Порядка 1–6 градусов мороза", — заключил специалист.