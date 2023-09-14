Второе бабье лето: Москвичам спрогнозировали возвращение тепла после недолгого похолодания

На смену похолоданию в Москву придёт тёплый сентябрь. Воздух прогреется до 20 градусов, и в столице начнётся второе бабье лето. Об этом телеканалу "360" заявил метеоролог Александр Шувалов.

"Бабье лето в Москве уже за окном. Прохладно только с утра, днём тепло. Температура выше обычного. Но пока не получается, как в Санкт-Петербурге", — отметил синоптик.

По словам метеоролога, 15 сентября Москву накроет холодный атмосферный фронт. Но уже в субботу, 16 сентября, температура достигнет +17 градусов.

"В ночь на 17 сентября из-за ядра антициклона над Москвой ожидается очень холодная температура, которая опустится до +3...+5 градусов. В области особенно отличится посёлок Черусти. Не исключено, что там на траве появится первый иней, так как температура приблизится к нулю", — рассказал метеоролог.

Специалист отметил, что в Москве будет серия антициклонов, которые принесут дожди и холод. Но начиная с 20 сентября город накроет новая волна тепла. И температура снова достигнет +20 градусов. По словам специалиста, температурные контрасты этой осенью не будут велики. Разница составит всего несколько градусов.

"Во второй пятидневке сентября в Москве температура была ниже нормы. Поэтому и наступило первое похолодание, после которого пришла более радостная и приятная погода 10 сентября. Она держится до сих пор", — уточнил Шувалов.