Климатолог объяснила, почему бабье лето в этом году будет "волнообразным"

Синоптики прогнозируют, что бабье лето в этом году будет проходить этапами. В ряде регионов России температура воздуха будет подниматься выше 20 градусов и в сентябре, и в октябре. Кандидат географических наук и климатолог Екатерина Пестрякова объяснила РИА "ФедералПресс" этот феномен поэтапным движением антициклонов над Россией.

По словам Пестряковой, бабье лето может продолжаться от нескольких дней до двух месяцев, при этом тепло может периодически сменяться холодом. Однако в последнее время погоду синоптикам предугадывать сложнее.

"Прошедшие в конце лета и начале осени обильные ливни в Москве, Приморье и других регионах очень нехарактерны для этого периода. Раньше тепло осенью уходило медленно, было бабье лето раннее в сентябре и позднее в октябре, а сейчас общий мировой прогноз, что аномалии всё усиливаются и усиливаются… До сих пор мы до конца не знаем, почему так меняется климат. Если на одной широте супержарко, то где-то на другой стороне этой широты будут наблюдаться аномальный мороз или аномальные осадки", — заключила синоптик.

Климатолог рассказала, что изменение климата не является прямым следствием выброса парниковых газов. Согласно её словам, в истории Земли наблюдались периоды, когда уровень этих газов был как выше, так и ниже. Она предполагает, что вмешательство человека в природную среду, такое как изменение подстилающей поверхности и загрязнение мирового океана, привело к смещению атмосферных масс, следствием чего стало повышение температуры на планете в целом.

В настоящее время бабье лето наблюдается в западных регионах страны, центре России, части Урала и на Дальнем Востоке. Здесь температура находится на уровне конца августа, составляя около +20°. Однако на следующей неделе эти регионы будет пересекать холодный атмосферный фронт, который снизит температуру. Климатолог не исключает, что после прохождения этого фронта можно ожидать нового потепления. Согласно её данным, первые заморозки наступят ближе к середине октября.