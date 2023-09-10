Синоптик рассказал, когда в Москву придёт бабье лето

Предстоящая неделя порадует москвичей и жителей Центральной России "зрелым" бабьим летом. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, температура начнёт расти уже в воскресенье и к понедельнику воздух прогреется до 20 градусов.

"Со вторника по четверг москвичей ждёт зрелое бабье лето и идеальные условия погоды с почти летним дневным прогревом воздуха. В сумерках свежо, +6–11, а днём довольно тепло, +18–23, что близко к климатической норме августа", — приводит РИА "Новости" слова синоптика.

В пятницу, по прогнозам специалиста, возможно кратковременное ухудшение погоды, в частности, "кое-где может брызнуть незначительный дождь". А в выходные снова придёт ясная погода, которая принесёт с собой похолодание. Днём столбики термометров будут колебаться от 13 до 18 градусов тепла.