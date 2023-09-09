Август 2023 года стал самым жарким в истории для россиян

Лето 2023 года входит в топ-3 самых жарких в России за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что более жаркие летние сезоны были лишь в 2021 и 2016 году. А вот конкретно август бьёт все температурные рекорды.