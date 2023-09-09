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9 сентября, 04:09

Август 2023 года стал самым жарким в истории для россиян

Вильфанд: Лето 2023 года вошло в топ-3 самых жарких в России

Лето 2023 года входит в топ-3 самых жарких в России за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что более жаркие летние сезоны были лишь в 2021 и 2016 году. А вот конкретно август бьёт все температурные рекорды.

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А ранее Лайф писал, когда москвичи попрощаются с климатическим летом. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, августовская погода в столичном регионе простоит до 14 сентября.

Обложка ©

Freepik / Wirestock

Лариса Сафронова
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