Стало известно, когда москвичи попрощаются с климатическим летом

Погода в столичном регионе до 14 сентября будет радовать дневными температурами до +24 °C. Такой прогноз дал РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С понедельника по среду с очень высокой вероятностью переменная облачность, без осадков, дневная температура +20...+24 °C, ночная — +6...+11 °C. В четверг ещё тоже погода будет неплохая: +17...+22 °C днём, ветер слабенький — августовская погода", — сообщил синоптик.

А вот в пятницу, 22 сентября, столбики термометров опустятся до +15...+20 °C, ожидается кратковременный дождь. В конце недели похолодание станет более существенным.