"Первое веяние осени": Москвичам рассказали, когда ждать серьёзного похолодания

Первое серьёзное похолодание наступит в Москве после 15 сентября, тогда горожане по-настоящему ощутят приход осени. Об этом заявила метеоролог Татьяна Позднякова.

"На предстоящих выходных, 16–17 сентября, температура воздуха в городе опустится до осенних показателей и будет находиться в пределах 7–13 градусов", — отметила она в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт добавила, что следующая неделя будет достаточно тёплой и ясной, заморозков и серьёзных осадков не ожидается. С 9 по 15 сентября дневные температуры будут колебаться в пределах 17–24 градусов, а ночью не упадут ниже 14–18.

"С 9 сентября мы ощутим первое веяние осени, похолодает ориентировочно на четыре градуса. Но при этом средняя суточная температура составит около 13 градусов. Следовательно, в дневные часы воздух в городе будет прогреваться до 15 градусов, а ночью — до семи-десяти", — рассказала специалист.

11 сентября прогнозируется малооблачная погода, ночью будет 15–18 градусов, а днём — примерно 22 со слабым ветром. На следующий день ожидается переменная облачность, а ночью столбики достигнут 18 градусов, днём же потеплеет до 22. В середине недели горожан порадует ясная погода. В ночь на 14 сентября показатели сохранятся на уровне 14–17 градусов, днём будет около 24 и слабый ветер. 15-го числа возможны переменная облачность и небольшой дождь. Ночью прогнозируется 15 градусов, днём — 17–20.