Минувшая ночь стала для столицы самой холодной за осень
Синоптик Тишковец: Минувшая ночь стала самой холодной в Москве за эту осень
Прошедшая ночь оказалась самой холодной за текущую осень в столичном регионе, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, на полюсе холода Московской области — в посёлке городского типа Черусти — было 1,1 градуса выше нуля.
"Сегодня в столичном регионе была самая прохладная ночь текущей осени. На полюсе холода, в Черустях, было плюс 1,1 градуса", — рассказал он РИА "Новости".
Тем временем в Москве было 7,3 градуса выше нуля, что немногим теплее температуры накануне.
Как отмечал Евгений Тишковец, на текущей неделе Центральную Россию ожидает настоящее бабье лето. Так, в Москве столбики термометров будут показывать 18–23 градуса выше нуля днём.
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