Минувшая ночь стала для столицы самой холодной за осень

Прошедшая ночь оказалась самой холодной за текущую осень в столичном регионе, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, на полюсе холода Московской области — в посёлке городского типа Черусти — было 1,1 градуса выше нуля.

"Сегодня в столичном регионе была самая прохладная ночь текущей осени. На полюсе холода, в Черустях, было плюс 1,1 градуса", — рассказал он РИА "Новости".

Тем временем в Москве было 7,3 градуса выше нуля, что немногим теплее температуры накануне.