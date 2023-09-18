Потомственный шаман раскрыл, кто может управлять погодой

Лучше всего погодой могут управлять дети младшего школьного возраста. Об этом рассказал потомственный шаман и общественник Тимофей Молданов РИА "ФедералПресс". По его словам, для детей не составляет труда вызвать дождь или снег, равно как и остановить их.

"Есть детская песенка для вызывания дождя, она сама магическая, такой обряд в древности был. Зимой детей учил этой песенке. У нас метель пошла на целую неделю. Её, как мне говорили старики, нельзя петь, когда погода хорошая, потому что обязательно дождь будет, а зимой — снег. Я заметил, что, как только её напевают дети, обязательно жди осадков", — утверждает шаман.

По словам специалиста, управление погодой лучше всего даётся детям 7–11 лет. Они не только могут вызвать дождь, но и остановить его. Шаман рассказал про случай, когда в 90-х годах в детском лагере маленькая девочка остановила проливные дожди простым обрядом.

"У нас была девочка семи лет. Только туча набегает, хмурится, она бежит, топор ставит, и сразу всё нормально. Смотришь, прямо над нами разрезает тучу и она уходит стороной. Вроде ничего не сделано — просто топор поставлен. А тучи разрезаются, будто мечом по небу кто-то провёл", — отметил Молданов.