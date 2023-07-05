Голый шаман из Армавира признался после танца с бубном, что не в силах вызывать дождь

Голый мужчина, который танцевал с бубном на берегу реки в Армавире, объяснил свою наготу. Андрей Дементьев признался, что специально ушёл подальше от людей, чтобы его никто не видел, но горожане всё равно смогли выследить его с помощью бинокля.

Голый шаман устроил танцы с бубном на берегу реки в Армавире. Видео © Telegram / ЧП Армавир

Отметим, что ранее в телеграм-каналах появился ролик, на котором голый мужчина стучит в бубен. Местные жители пожаловались, что в этом районе часто гуляют дети. Кто-то предположил, что это шаман-ценитель во время ритуала.

"Я ушёл специально в лес подальше от детей, от дорожек, от людей, чтобы никого не было видно и чтобы я находился в одиночестве, подальше от людских глаз, и кто-то где-то там с биноклем каким-то подглядывал. <...> Что они с биноклем — это смешно! Что в голове у человека должно происходить, что там за ум. Мне просто интересно этому человеку в глаза посмотреть", — отметил Дементьев в беседе с "Газетой.ru".

Мужчина также сказал, что в голом танце с бубном нет никакой мистики и дождь он вызывать не умеет, как об этом ранее шутили в разных телеграм-каналах. Дементьев просто тренировался — он занимается здоровьем, движением, звуком, звучанием тела, исцелением и восстановлением природных качеств, которые, по его убеждению, заложены в каждом из нас. Шаман также в курсе, что роликом заинтересовались в МВД, однако полицейские к нему ещё не приходили.