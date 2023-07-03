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3 июля, 15:25

Прогулку голой девушки по Краснодару сняли на видео

В парке Галицкого в Краснодаре на видео сняли гуляющую обнажённую девушку

В Краснодаре жители и гости города пришли в ужас от спокойно прогуливавшейся по улицам абсолютно обнажённой девушки. Очевидцы публикуют кадры в Сети, которые сняты возле парка Галицкого.

Прогулка голой девушки по Краснодару. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ) / vadik_matt

Однако никто из свидетелей странного перформанса не рискнул сделать замечание любительнице ню. Судя по видео, прохожие хотя и оборачиваются, но продолжают идти по своим делам. По данным SHOT, полиция уже ищет эксгибиционистку. Ей грозит до 15 суток административного ареста за нарушение общественного порядка.

В Норильске женщина прогулялась по городу обнажённой, чтобы позлить мужа

В Норильске женщина прогулялась по городу обнажённой, чтобы позлить мужа

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Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ) / vadik_matt

Татьяна Миссуми
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