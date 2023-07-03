Прогулку голой девушки по Краснодару сняли на видео
В парке Галицкого в Краснодаре на видео сняли гуляющую обнажённую девушку
В Краснодаре жители и гости города пришли в ужас от спокойно прогуливавшейся по улицам абсолютно обнажённой девушки. Очевидцы публикуют кадры в Сети, которые сняты возле парка Галицкого.
Прогулка голой девушки по Краснодару. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ) / vadik_matt
Однако никто из свидетелей странного перформанса не рискнул сделать замечание любительнице ню. Судя по видео, прохожие хотя и оборачиваются, но продолжают идти по своим делам. По данным SHOT, полиция уже ищет эксгибиционистку. Ей грозит до 15 суток административного ареста за нарушение общественного порядка.
Ранее в Краснодаре задержали 81-летнюю бабушку, которая хотела отомстить местному участковому и принялась искать киллера. За эту услугу пенсионерка предлагала миллион рублей.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ) / vadik_matt