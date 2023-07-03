81-летняя бабуля попалась при найме киллера за 1 млн для участкового в Краснодаре

В Краснодаре задержали 81-летнюю бабушку, которая хотела отомстить местному участковому и принялась искать киллера. Телеграм-канал SHOT пишет, что за эту услугу пенсионерка предлагала миллион рублей.

Больше месяца женщина пыталась найти кого-то "из криминального мира" среди друзей и знакомых, а также выкладывала у себя в соцсетях объявления. Такая чрезвычайная активность не осталась незамеченной — и полицейские сами откликнулись на одно из её объявлений.

Замышлявшую преступление бабушку задержали на встрече с ней. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к убийству", сейчас пенсионерка содержится в СИЗО. Следователи выясняют мотив.