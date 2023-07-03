81-летняя бабуля попалась при найме киллера за 1 млн для участкового в Краснодаре
Пенсионерка из Краснодара пыталась найти киллера для убийства участкового
В Краснодаре задержали 81-летнюю бабушку, которая хотела отомстить местному участковому и принялась искать киллера. Телеграм-канал SHOT пишет, что за эту услугу пенсионерка предлагала миллион рублей.
Больше месяца женщина пыталась найти кого-то "из криминального мира" среди друзей и знакомых, а также выкладывала у себя в соцсетях объявления. Такая чрезвычайная активность не осталась незамеченной — и полицейские сами откликнулись на одно из её объявлений.
Замышлявшую преступление бабушку задержали на встрече с ней. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к убийству", сейчас пенсионерка содержится в СИЗО. Следователи выясняют мотив.
Ранее ещё одна пенсионерка в Нижнем Новгороде кинула коктейль Молотова перед зданием банка. Нарушительницу оперативно задержали и доставили в отдел.
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