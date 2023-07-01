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1 июля, 19:11

Нижегородская пенсионерка бросила коктейль Молотова к зданию банка в Городце

Нижегородская пенсионерка кинула коктейль Молотова перед зданием банка

67-летняя пенсионерка под давлением мошенников бросила коктейль Молотова к зданию банка в городе Городец Нижегородской области. Как сообщили в региональном управлении МВД, возгорания не произошло, а нарушительницу оперативно задержали и доставили в отдел.

Всё произошло в субботу в 16:20 у здания городского банка. Свидетели инцидента сообщили об этом в полицию, после чего на место ЧП прибыли правоохранители.

"Сотрудники полиции, прибывшие на место, задержали 67-летнюю местную жительницу, которая после убеждений мошенников кинула на коврик около здания банка бутылку с воспламеняющейся смесью. Запланированное злоумышленниками возгорание не произошло", — сказано в сообщении.

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Ранее во Владимире местная чиновница бросила три коктейля Молотова в здание военкомата. В итоге загорелись ворота, но их быстро потушили полицейские, охранявшие военкомат. Поджигательницу задержали на месте.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
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