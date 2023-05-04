Квартирный вопрос заставил жительницу Красноярска заказать убийство сына и дочери

Сотрудники уголовного розыска задержали жительницу Красноярска по подозрению в организации убийства сына и дочери из-за квартиры. Об этом сообщила пресс-служба МУ МВД России "Красноярское".

Задержание жительницы Красноярска, обвиняемой в организации убийства своих детей. Видео / МУ МВД России "Красноярское"

По оперативным данным, 67-летняя женщина заказала убийство детей, чтобы остаться единственной владелицей недвижимости. За помощью она обратилась к знакомому, который должен был найти киллера. В назначенный оперативниками день якобы исполнитель сообщил о частично выполненном задании и готовности предъявить доказательства смерти дочери в обмен на 80 тысяч рублей. По сценарию убийство произошло ножом, а на встрече мужчина предъявил сумку родственницы. В момент передачи денег женщину задержали.

Вину подозреваемая не признала. Возбуждено уголовное дело. Как уточнили в Следственном комитете, версия о намерении женщины совершить убийство сына проверяется.