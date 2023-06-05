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5 июня, 08:14

В Норильске женщина прогулялась по городу обнажённой, чтобы позлить мужа

В Норильске женщина прогулялась обнажённой по городу, хотя на улице было +4 градуса. На этот шаг она решилась после ссоры с мужем. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

В полицию города поступило сообщение, что на улице Полярной находится обнажённая женщина. Туда был направлен наряд патрульно-постовой службы. Полицейские задержали нарушительницу и установили её личность.

Как пояснила местная жительница 1991 года рождения, она вышла на улицу голой после конфликта с супругом, чтобы позлить его. При этом каких-либо претензий к мужу она не имела, он её не бил. На женщину составили протокол за мелкое хулиганство и провели с ней беседу.

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Иван Косицын
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